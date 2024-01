KFC Aarsele (3B) klaar voor derby tegen Dosko Kanegem

De spelersgroep van KFC Aarsele kreeg een extra vrij weekend doordat het veld van Beernem onbespeelbaar was. Nathan De Leersnyder en zijn ploegmaats konden zich dus in ideale omstandigheden voorbereiden op de thuiswedstrijd van zaterdag tegen de buren van Kanegem. Winst is een geboden zaak na de verloren heenwedstrijd.

“Het 3-1-verlies op het veld van Dosko Kanegem ligt bij velen binnen onze spelersgroep nog zwaar op de maag. Ook al omdat het totaal niet terecht was. Het is wel een stevige ploeg die gemakkelijk scoort, maar dan nog waren wij in de heenmatch zeker 75 minuten de baas. Alleen waren zij in de zone van de waarheid veel efficiënter en dit was het verschil op dat moment tussen beide teams. Achteraf hadden we er wel een wrang gevoel bij, want niemand verliest graag een derby, en zeker niet op zo’n manier. Vandaar dat we toch wel durven te spreken van enige revanchegevoelens”, aldus Nathan De Leersnyder.

Geluk ontbreekt

“Er is natuurlijk nog een reden om voluit voor de overwinning te gaan. Aarsele is immers nog bijlange niet zeker van een verlengd verblijf met zijn 13de plaats. We spelen nochtans geen slechte wedstrijden maar het geluk ontbreekt telkens. Verzachtende omstandigheden zijn er zeker niet, want iedereen is inzetbaar en hopelijk blijft dat ook zo zodat de onderlinge strijd om een basisplaats hoog blijft. Dat houdt iedereen ook scherp.”

Ook bij Aarsele zijn de besprekingen volop bezig. Wat is jouw intentie? “Als er geen aanbieding binnenkomt van Barcelona, en dat zal wel niet, dan blijf ik gewoon aan boord. Ik ben hier nu al vijf seizoenen actief en zit hier echt goed, ook al zijn de resultaten nu wat minder.”

Nathan is geen eigen jeugdproduct. “Nee, ik heb mijn jeugd doorlopen bij de buren van Pittem om achteraf nog bij Ardooie en Mandel United te spelen. Vijf jaar terug kreeg ik plots de aanbieding om het Aarseelse middenveld te bevolken, en nog geen moment heb ik spijt van deze keuze”, besluit de 24-jarige zorgmedewerker uit Pittem. (SBR)

Zaterdag 13 januari om 18.30 uur: KFC Aarsele – Dosko Kanegem.