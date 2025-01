“Ik ben bijzonder trots op mijn broer Brandon”: ook SC Lombardsijde (3B) heeft zijn Mechele

SC Lombardsijde pakte de voorbije weken zeven op negen. Zondag willen ze daar een 10 op 12 van maken. Ook Jordy Mechele, de jongere broer van Club-sterkhouder Brandon, is er zondag weer bij.

Jordy Mechele is een oude bekende voor SC Lombardsijde. Na passages bij Club Brugge, KSV Bredene, een eerste keer Lombardsijde en Wenduine speelde hij even in het cafévoetbal bij FC Hangover. “De drang naar competitie kwam terug en zo keerde ik terug bij Lombardsijde”, vertelt de 28-jarige Oostendenaar Jordy Mechele. “Meestal ben ik een middenvelder, maar nu sta ik centraal achterin.”

Een familietrekje, want Jordy is de jongere broer van Club Brugge-speler Brandon Mechele. “Ik word er vaak over aangesproken, maar ik trek het me niet te veel aan. Ik ben bijzonder trots op mijn broer en we hebben een uitstekende band. We horen elkaar dagelijks.”

Goeie flow

Met SC Lombardsijde zit Jordy de laatste weken in een goeie flow met thuiszeges tegen FC Veldegem en HO Oedelem en een puntendeling tegen Dosko Kanegem. “We pakten zeven op negen en we hopen dat de trein vertrokken is. Tegen Hoger Op Oedelem pakten we een verdiende zege, ondanks dat we een groot deel in de tweede helft met tien speelden na rood (twee keer geel, red.) voor Sylvain Atangana Bela.”

Komende zondag volgt opnieuw een thuismatch, dit keer tegen VV Tielt. “Die ploeg staat onder ons geklasseerd, maar we gaan ze niet mogen onderschatten. Daar wonnen we met 1-6, maar toen waren ze niet compleet. Zij kenden een moeilijke start, maar doen het de laatste weken een stuk beter. Toch gaan we volop voor een 10 op 12, zodat we nog dichter kunnen aanleunen bij de linkerkolom. De afstand met de achtste bedraagt nog twee punten. Die top acht is onze ambitie op het eind van het seizoen. Met ons huidige spelniveau zou het moeten lukken”, zegt Jordy, die de intentie heeft om volgend seizoen te blijven. “Ik heb al veel gespeeld dit seizoen en ik voel me hier goed. De sfeer is top en er worden ook de nodige activiteiten georganiseerd om de groepsgeest te versterken. Het ziet er naar uit dat ik zal bijtekenen.” (API)

Zondag 26 januari om 15 uur: SC Lombardsijde VV Tielt.