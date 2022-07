Enorme uitdaging voor nieuwe T1 Tony Bourgeois bij Eendracht Brugge

Eén voor één arriveerden ze in de kantine van Eendracht Brugge. Voorzitter Franky De Cuyper begroette hartelijk oudgedienden en nieuwkomers.

Hij had alles voorbereid: te passen trainingen, papieren met oefenschema’s en allerlei nuttige informatie. De spelers namen plaats en Franky stak van wal. “De eerste ploeg wordt geleid door Tony Bourgeois, een man die ik al meer dan tien jaar ken. T2 is Geert Crombez en we verwelkomen ook een keeperstrainer: Bjorn Bocher. Uit de grond van mijn hart hoop ik dat we in derde provinciale kunnen blijven.”

Nieuwkomers zijn Kenzo Van Wynsberghe (Dudzele), Jordy Van Disseldorp (Steenbrugge), Wannes Roels (Zedelgem), Matthias Ingelbeen (Daring Brugge), Yony Vaernewyck (Jong Male), Jordy Verbrugge (Wenduine) Noah Maenhout (De Ruiter), Pieter Thyvaert, Arnout Sercu en Thomas Van Belleghem (allen Hertsberge). Slechts één speler vertrok: spits Emile Pollet waagt zijn kans bij Ruddervoorde. Lowyck Van Hooreweghe kan voorlopig zijn voetbalpassie niet meer combineren met werkomstandigheden, maar blijft aangesloten.

Een beetje ontgoocheld

Tony Bourgeois was tot en met vorige jaar T1 bij SKD Hertsberge. Hij nam er afscheid toen bleek dat de sportieve aspiraties niet meer parallel liepen. Drie spelers volgden hem naar de Watertoren. Zij weten dat ze op geen voorkeursbehandeling hoeven te rekenen. Tony gaat altijd recht door zee. “Het is misschien een voordeel dat ik hier quasi niemand ken. We zullen allemaal samen de voorbereiding doormaken, wie weet ontdek ik nog een witte merel.” En dan eindigt de nieuwe T1 met een kwinkslag: “Voorzitter, ik ben een beetje ontgoocheld omdat je stelt te hopen dat we in derde provinciale blijven. Mogen we dan niet meedingen naar een stek in de hogere reeks?” Preses Franky De Cuyper glimlachte met blinkende pretoogjes.

Een aantal potentiële nieuwelingen voor de tweede ploeg zetten zich recht toen T2 Geert Crombez het woord nam. “Bij Daring Brugge trainde ik zowat alle reeksen, van allerkleinsten tot beloften. Na een sabbatjaar aanvaardde ik gretig de uitdaging om bij het ambitieuze Eendracht Brugge aan de slag te gaan. Als assistent zal ik de eerste ploeg vergezellen tijdens de wedstrijden. Als coach van de reserven A zie ik er naar uit trainingen te geven aan een volwaardige groep. Als ik vaststel hoeveel er hier nu al aanwezig zijn dan popel ik om eraan te beginnen.”

Ook keeperstrainer Bjorn Bocher mocht zijn woordje plaatsen: “Toen ik amper 16 lentes telde diende ik hier, bij Eendracht en op datzelfde terrein, Dany Couvreur op te volgen tussen de palen. Gedurende vier seizoenen bleef ik eerste keeper om vervolgens in hogere reeksen mijn carrière verder te zetten. Twee jaar geleden debuteerde ik als oefenmeester van de goalies bij Daring Brugge. Blijkbaar toonden al mijn leerlingen zich tevreden maar toch kreeg ik te horen dat onze wegen zouden scheiden. Ik weet waarmee ik bezig ben, dus zal ik bij de vereniging, waar voor mij ooit alles begon, proberen vakwerk af te leveren.” (JPV)