Brian Van Belleghem (HOO Oedelem – 3B): “De buiteling naar vierde is te vermijden”

HO Oedelem beschikt enkel nog over een eerste ploeg. Rond de eeuwwissel groeide en bloeide de jeugdwerking. Een busje voerde de voetballertjes zelfs van de kerk van Ver-Assebroek naar de Bruinberg. Na twee overlijdens van voorzitters in enkele maanden, vechten nu drie bestuursleden en twee gedreven trainers voor de overleving.

De laatste zondag van november werd de kantine van het Oostveld overrompeld door voetballiefhebbers die zich hadden ingeschreven voor de lunch. De wedstrijd tegen Handzame eindigde op 3-3. Daarna werd de verplaatsing naar Veldegem ondernomen. HOO Oedelem won met 2-3 en geeft de rode lantaarn door aan Doomkerke. We staken ons licht op bij Brian Van Belleghem, geboren in 1997, maar al zeer ervaren als coach. “Mijn eerste voetbaljaren sleet ik hier op de Bruinberg. Daarna ging het richting Maldegem en vervolgens KM Torhout. Bij Oostkamp presteerde ik lang niet slecht. Daarna volgden Kleit, Kanegem en de coronastop. Toen de competitie opnieuw op gang werd gebracht probeerde ik het nog even bij Ursel, maar blessures verhinderden mijn verdere opgang.”

Vier op zes

“Bij Oostkamp lanceerde ik vervolgens mijn trainerscarrière, had het er vier seizoenen enorm naar mijn zin, maar diende te stoppen wegens werkomstandigheden. Ik sleepte me door drie jobs om mijn droom te realiseren. In augustus van dit kalenderjaar kon ik weer iets vrijer ademen en contacteerde voorzitter Olivier De Cuyper. Hij bleek verheugd om mij te horen en bood me een duobaan aan, samen met Giovanni Windels. Vol goede moed vatten we de oefensessies aan. We werden geteisterd door blessurelast en moesten soms sessies organiseren voor zes tot acht aanwezigen. We bereikten ons dieptepunt na twee monsternederlagen: 1-6 tegen Snaaskerke en 7-0 in Torhout. Dan keerde het tij, nu begroeten we alweer pakweg 20 deelnemers op training en de recente vier op zes doet ons dromen. Voor Nieuwjaar bekampen we nog Dudzele op de Bruinberg en Kanegem op verplaatsing. We doen er alles aan om de buiteling naar vierde te vermijden, maar strijden vooral samen met één hoofddoel: het Oostveld moet op de voetbalkaart blijven”, besluit Brian. (JPV)

Zondag 8 december om 14.30 uur: HOO Oedelem – VK Dudzele.