Vier beloften stoten door naar A-kern bij KM Torhout

KM Torhout speelt zaterdagavond op het veld van leider KSV Oostkamp een van de weinige derby’s in derde amateurklasse en hoopt daar zijn kansen op de eindronde te handhaven. Het deed intussen al heel wat transfers en vult nu zijn A-kern met vier jongeren, uit de eigen beloftekern. Twee van hen draafden dit seizoen al regelmatig op in de selectie en vergaarden al speelminuten.

Andreas De Kerpel (wordt in september 20) begon bij Stormvogels Loppem te voetballen, trok in 2011 naar Varsenare en werd in 2018 door KM Torhout ingelijfd. Hij is een verdediger en viel de jongste weken regelmatig in.

Cercle Brugge

Een andere jongere die dit seizoen al regelmatig speelde is Matteo Varkas (wordt 19 in juni), hij begon bij Cercle Brugge in 2010, trok naar Varsenare in 2012 en kwam de jeugdwerking van KM Torhout versterken in 2018. Varkas is een aanvaller.

Ebe Tanghe is nog jongere en wordt in mei pas 18, trok zijn eerste voetbalschoenen aan in Ichtegem om dan naar Cercle Brugge te trekken, in 2017 verkaste de middenvelder naar KM Torhout.

Jonge doelman

Guillaume Degomme wordt ook in mei pas 18, is de jongste zoon van sportief directeur Didier Degomme, begon bij KM Torhout om in 2018 naar KSV Roeselare te gaan. De jonge doelman keerde na de financiële problemen en opheffing van de club in 2020 naar KM Torhout terug.

Vier jongeren dus die vanaf juli 2022 tot de A-kern zullen behoren. Ze trainen nu regelmatig mee met de A-kern, en De Kerpel en Vargas zitten sowieso altijd in de A-groep, voor zowel trainingen als regelmatig in de wedstrijdselectie. Op één of twee spelers na lijkt de A-kern van KM Torhout voor volgend seizoen samengesteld. (DaCh)