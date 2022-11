Thomas Coopman (SC Wielsbeke) tegen SK Roeselare-Daisel: “Op zoek naar eerherstel na nederlaag van vorige week”

Met een verplaatsing naar co-leider Voorde-Appelterre stond SC Wielsbeke voor een zware opdracht. Het had wel vertrouwen getankt uit zijn jongste overwinningen tegen Wolvertem-Merchtem en Rumbeke, maar het was een maatje te klein tegen de eerste periodekampioen. Het verloor met 5-3. In de derby tegen Roeselare-Daisel gaat het op zoek naar eerherstel.

“Op bezoek bij de medeleider hadden we niets te verliezen, maar we lieten ons een paar keer te gemakkelijk vloeren”, geeft Thomas Coopman toe. “Voorde-Appelterre won de toss en zij kozen voor het windvoordeel. Toch kregen wij de eerste twee kansen, maar daarna namen zij de leiding. Met hun snelheid in de spits deden ze ons een paar keer pijn en ook hun corners, gedreven door de wind, waren levensgevaarlijk. Op die manier scoorden ze dan ook. We begonnen met drie doelpunten achterstand aan de tweede helft, maar we gaven ons zeker nog niet gewonnen nu we konden profiteren van de strakke wind. De tweede helft was echter pas op gang gefloten en we kregen al een vierde doelpunt binnen. Daarmee was de match beslist. Met vijf doelpunten in het krijt scoorden we met nog tien minuten te gaan tegen, en er volgden nog twee goals. De kloof was echter te groot en de resterende tijd te kort om nog dichterbij te geraken. We verloren tegen een sterke ploeg, die trouwens niet voor niets de eerste periodetitel pakte.”

Met zestien punten en een zevende plaats kan Wielsbeke tevreden terugblikken. “Mochten we op het einde van het seizoen op die plaats finishen, dan zouden we een schitterend seizoen gespeeld hebben. Als we een sterke reeks neerzetten, krijgen sommigen misschien wel te hoge verwachtingen. Vorig seizoen waren we natuurlijk bijna onklopbaar, maar in derde afdeling moeten we realistisch zijn en ermee leren leven dat we nu en dan eens een match verliezen”, aldus Coopman.

We moeten thuis winnen om mee te draaien als middenmotor

Streekderby

Het is belangrijk dat we ons na een nederlaag meteen kunnen herpakken en dus het liefst al zondag in de streekderby tegen Roeselare-Daisel. Die ploeg kennen we natuurlijk van vorig jaar, maar in het tussenseizoen werd de groep duidelijk versterkt. Het wordt sowieso een stevige tegenstander. Toeval of niet, maar vorig seizoen speelden we tegen Roeselare-Daisel telkens één van onze mindere matchen. Thuis wonnen we echter op een diefje met 2-1 en op Roeselare speelden we gelijk. Om rustig te blijven meedraaien in de middenmoot moeten we thuis echter punten pakken, het liefst de volle buit!”

Nicolas Steelant pakte zijn derde geel en is geschorst. Jonathan Verstraete keert terug uit schorsing. Doelman Noah Vanwalleghem en Brian Depondt hervatten de training. Ruben D’Hondt en Andres Verschelde blijven onbeschikbaar. Monir Bouhid, die overkwam van Anzegem, laat niets meer van zich horen. (IV)

Zondag 13 november om 14.30 uur: SC Wielsbeke-SK Roeselare-Daisel.