SC Wielsbeke blaast verzamelen: “Van de basiself is er niemand vertrokken”

Maandagavond werd onder een loden zon voor de eerste keer getraind door SC Wielsbeke. De kern werd niet alleen grotendeels samen gehouden, maar ook versterkt en daardoor beschikt trainer Dieter Lauwers alvast over een stevige basis als voorbereiding op de start in derde afdeling A.

“Van de basiself van vorige seizoen is er niemand vertrokken en dat is heel positief”, oordeelt trainer Dieter Lauwers. “Er waren natuurlijk een aantal leegtes in de ploeg en die probeerden wij in te vullen met de nieuwkomers. Na zijn operatie aan de knie revalideert Ruben D’Hondt en wij hopen dat hij speelklaar geraakt voor de competitiestart. Derde afdeling wordt natuurlijk een trapje hoger, maar onze kern is ook versterkt in vergelijking met vorig seizoen.”

Geen gemakkelijke beslissing

Olivier De Bosscher is één van de nieuwkomers. “Het was geen gemakkelijke beslissing om Anzegem te verlaten, want ik woon daar al heel mijn leven en ging zelfs te voet naar de training. Er waren echter heel wat anciens die de club verlieten en ik had het gevoel van daar alleen over te blijven. Dus rond de winterstop hakte ik de knoop door.”

“Op dat moment stonden wij er met Anzegem trouwens niet zo goed voor. Ik koos voor Wielsbeke omdat ik nationale wilde blijven spelen. Het was natuurlijk geen zekerheid, maar op het ogenblik dat ik tekende, stonden ze elf punten los. Finaal kwam het zowel voor Anzegem als Wielsbeke in orde en ik kijk al uit naar de derby.”

“Het wordt een nieuwe uitdaging bij Wielsbeke en daar was ik ook wel een beetje aan toe. Ik had de indruk dat de trainer mij er graag bij wilde en ik kom in een warme club terecht met de nodige ambitie. Het is ook positief dat ik daar ruim de helft van de spelers ken en het zal dus niet moeilijk worden om mij te integreren.”

“Ondertussen tekende ook Monir Bouhid, mijn Anzegemse teamgenoot voor Wielsbeke en met zijn winnaarsmentaliteit kan hij een belangrijke troef worden.”

(IVD)