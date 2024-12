KV Diksmuide-Oostende sluit knappe heenronde af met stek in subtop: “Januari en februari zijn cruciaal”

Hoewel er nog een verplaatsing naar Wervik wacht, sluit KV Diksmuide-Oostende het kalenderjaar en de heenronde sowieso af op een sterke plaats in de subtop. En dat amper zes maanden na de opstart van het nieuwe West-Vlaamse voetbalverhaal. Ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke en coach Dieter Vandendriessche kunnen niet anders dan glimmen van trots.

10 juni: KSV Diksmuide, pas kampioen geworden in eerste provinciale, en vertegenwoordigers van het failliete KV Oostende kondigen een samenwerking aan. 7 december: KV Diksmuide-Oostende wint van de beloften van Beerschot (2-1) en staat gedeeld derde in derde amateur. Faut le faire, feest in het Batimont Solar Park. Ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke kan een glimlach niet onderdrukken – geef ‘m eens ongelijk. “We tellen 26 punten op 45 en daarvan is geen enkel gestolen. In de Beker van België maakten we het tweedeklasser Eupen moeilijk. Als ref Jasper Vitse geen cruciale blunder maakte – een scorende Renaud Emond werd afgevlagd voor buitenspel na een afgeweken pass, maar de ref overrulede zijn assistent onder het mom van deliberate play – speelden we misschien zelfs de zestiende finale tegen Union. In die Eupen-match waren al onze twintig spelers op het wedstrijdblad West-Vlamingen met een gemiddelde leeftijd van nog geen 21 jaar. (knipoogt) En te denken dat we acht jaar terug nog in derde provinciale speelden, hé.”

Geen eindpunt

Ook trainer Dieter Vandendriessche, zelf nog maar aan zijn vierde seizoen als hoofdcoach bezig, kan niet anders dan tevreden zijn. “De linkerkolom: dat was het doel voor aanvang van het seizoen. Waar we nu staan, is weliswaar onverhoopt. Maar het is dik verdiend, geen enkel punt is gestolen. Af en toe hebben we pech gekend – blessures, schorsingen –, al hoort dat bij het voetbal. Vergeet niet: dit is grotendeels dezelfde kern als vorig seizoen in eerste provinciale. Als we straks bijvoorbeeld Milan Seys en Quinten Cromheecke recupereren uit blessure, hebben we meer ademruimte en kunnen we in de terugronde nóg beter voor de dag komen. De topploegen, zoals Hamme, Mandel, Wetteren en Aalst, komen ook naar ons stadion. En thuis kunnen we altijd iets meer, zeker met dit publiek.” Opvallend cijfer: slechts zes van de 25 kernspelers zijn ouder van 26 jaar, amper drie spelers zijn dertigers. “We koppelen techniek aan enthousiasme, drive en werkkracht. De mentaliteit en het loopvermogen zijn top. Chapeau voor deze jonge gasten, ze mogen echt trots zijn. Maar dit is geen eindpunt. Ook in de tweede ronde moeten we het beste van onszelf geven.”

Week per week

Mogen we KVDO bij de titelkandidaten rekenen? “Als we de match tegen Wervik tot een goed einde brengen én onze geblesseerden keren terug, dan zijn we een team om mee rekening te houden. Niet voor de titel, wel als scherprechter”, stelt Vannieuwkerke. “We zullen het week per week bekijken”, sust ook de trainer. “De maanden januari en februari zijn cruciaal. Als we eind februari nog altijd op dezelfde positie staan, kunnen we eventueel ons doel bijstellen. Waarom die twee maanden? Er gebeurt gewoonweg heel veel: transferbesprekingen, spelers die beslissen waar hun toekomst al dan niet ligt, ploegen die niet willen promoveren maar te hoog gerangschikt staan en plots verliezen… Wie eind februari in vorm is, neemt dat mee naar maart en april. Natuurlijk, ik ben een winnaar – (knipoogt) dat zie je langs de zijlijn, hé. Sta je derde, wil je tweede zijn, sta je in de rechterkolom, wil je naar die linker tabelhelft, en ga zo maar door. De dag dat je berust, ga je erop achteruit.”

Ongelooflijke sfeer

Dat het nieuwe voetbalverhaal pas een half jaar geleden aanvatte, zet de sportieve prestaties extra in de verf. “Eigenlijk waren we ons aan het voorbereiden op een rustig seizoen in Diksmuide”, blikt Vannieuwkerke nog even terug. “In zes maanden tijd is er énorm veel gebeurd. In augustus alleen al speelden we maar liefst vijf wedstrijden. We hebben veel te danken aan onder meer Bram Keirsebilck, Klaas Vanthournout en alle vrijwilligers. Denk: de branding in en rond het stadion, de nieuwe stadionnaam, nieuwe shirts, aanpassen van reclameborden tot het schenken van Jupiler in plaats van Maes. Voor nieuwjaar beslissen we ook wie het nieuwe hoofd van de jeugdopleiding wordt die met een helicopter view de lijnen uitzet van onze campussen Oostende en Diksmuide. En kijk naar de ongelooflijke sfeer in de spektakelzaal na de wedstrijden: het is moeilijk aan buitenstaanders uit te leggen, maar qua organisatie en accommodatie is dit gewoonweg top. We hebben al samengezeten met het nieuwe stadsbestuur en de neuzen staan in dezelfde richting. Iedereen is zich bewust van de sfeer en het draagvlak van het voetbal in Oostende. Weet je, zelfs in gesprekken met mogelijke nieuwe spelers merk je dat die stadionsfeer meespeelt. Een speler merkte zelfs op dat bij zijn club KVDO sexy wordt genoemd. Kijk, wij met het bestuur zijn dagelijks vier à vijf uur vrijwillig met de club bezig. Als je dan de resultaten ziet én jongeren kan laten doorbreken – denk aan pakweg Matthias Bronchain, Milan Beuckels, Siebe Vandergunst, Jasper Vandenschrik, een hele lading jongeren bij onze tweedeprovincialer, beloften en U19 – dan geeft dat zoveel voldoening. Kortom: hier zit zoveel potentieel en dat zullen we ook ontginnen.”