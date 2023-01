Jonas Van Exem en SV Rumbeke hebben punten broodnodig: “Er wachten ons nog 12 cupmatchen”

De ontgoocheling droop zaterdagavond van de Rumbeekse gezichten. Het verloor met het kleinste verschil (0-1) van degradatieconcurrent Drongen. De situatie om het behoud ziet er dus alsmaar moeilijker uit. Toch gooit verdediger Jonas Van Exem (28) de handdoek nog niet in de ring.

“Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat het voor iedereen een harde klap was, zeker ook de manier waarop. Op het veld waren we bij momenten veel beter, maar wisten we de doelrijpe kansen niet te benutten. Aan de overzijde scoorde men vanuit het niets, want de Oost-Vlamingen prikten met een ver afstandsschot in de winkelhaak. Voor de rest hadden ze geen enkele kans. Dat verhaal herhaalt zich nu al vele weken, de betere ploeg zijn maar verliezen door te veel kansen de nek om te wringen. Dat zorgt er nu voor dat we op 12 speeldagen van het einde op de voorlaatste plaats bengelen en nog geen zekerheid hebben over een verlengd verblijf.”

Duimen voor wat geluk

Zondag volgt Kalken, de zesde uit de stand. “Ook daar verwacht ik dat we goed gaan meespelen. Als we nu wel eens het geluk aan onze zijde hebben, zit er ongetwijfeld iets in. Laat ons daar nu zeker voor duimen, want heel de vereniging en ook de voltallige spelersgroep wil straks nog in het nationaal voetbal uitkomen. Er wachten ons dus nog twaalf cupmatchen.”

“Of dat ook de reden is waarom ik nog niet heb bijgetekend? Ik denk dat veel van mijn collega’s bedenktijd hebben gevraagd aan de voorzitter tijdens de besprekingen. Zelf behoor ik ook tot dat groepje. Ik zou inderdaad heel graag in derde amateur blijven uitkomen, het liefst met Rumbeke. Vandaar dat we ons sportief lot eigenlijk in eigen handen hebben”, besluit de bouwaannemer uit Houthulst. (SBR)

Zondag 29 januari om 14.30 uur: Kalken A – KSV Rumbeke.