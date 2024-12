Toptransfer voor SV Ingelmunster: Dylan Seys (28) was tien jaar voetbalprof en heeft een neus voor doelpunten

SV Ingelmunster pakt uit met een stunttransfer. Dylan Seys, vorig seizoen nog goed voor 21 goals in tweede amateurklasse, kiest voor volgend seizoen voor tweedeprovincialer SV Ingelmunster.

Lauwenaar Dylan Seys (28) doorliep een groot deel van de jeugdopleiding bij Club Brugge, daar doorbreken leek niet mogelijk en via uitleenbeurten kwam hij in het Nederlandse profvoetbal terecht. Hij was een tiental jaar prof bij onder andere Twente, RKC Waalwijk, Moeskroen, Excelsior, Helmond Sport en het Griekse AE Kifisias. Bij die laatste club scheurde hij de kruisbanden, hij ging in de tweede amateur aan de slag bij VV Bocholt en scoorde daar 21 doelpunten in het seizoen ‘23-’24. Maar profvoetbal had toen al veel van zijn lichaam geëist. Nu gaat hij dus een avontuur aan bij SV Ingelmunster. De winger is een attractie op het veld en was bij zijn Nederlandse clubs vaak ook een van de publiekslievelingen.

Hij tekende bij tweedeprovincialer SV Ingelmunster voor één seizoen.