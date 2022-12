Timon Logie (VV Tielt -2B): “Hopelijk gaan we met een goed gevoel de winterstop in”

Door twee opeenvolgende overwinningen is VV Tielt opgerukt naar de achtste plaats in tweede provinciale B. De komende weken staan nog cruciale wedstrijden op het programma tegen Dosko Beveren, KFC Heist en Dosko Kanegem. Die matchen zullen allicht het verdere verloop van de competitie voor de Kanaries bepalen.

“Pakken we zes op negen, dan gaan we met een goed gevoel de winterstop in”, aldus Timon Logie (24), die in het tussenseizoen de overstap maakte van eersteprovicialer SC Zonnebeke naar VV Tielt. “Ik heb eigenlijk zelf de club aangesproken om er te komen spelen”, zegt hij. “Ik woon in Ruiselede en het werd een beetje moeilijk om telkens op en af te rijden naar Zonnebeke. Ik zocht daarom een stabiele en ambitieuze club in de buurt en kwam zo uit bij VV Tielt.”

Trainerswissel

“Momenteel staan we zeker niet waar we moeten staan, maar met de twee opeenvolgende overwinningen zijn we toch al wat opgeklommen in de stand.” Of de trainerswissel daar voor iets tussen zit, laat Timon in het midden. “De nieuwe trainer experimenteerde al wat met spelers op een andere positie. Dat pakt momenteel goed uit, maar naar mijn mening was een trainerswissel niet echt nodig. Het was trouwens de keuze van Cedric zelf om de club te verlaten.”

“Naar mijn gevoel hebben we gewoon een pak punten laten liggen. Dan weet je dat het moeilijk wordt en speel je iedere wedstrijd met druk. Maar goed, momenteel ziet het er al een stuk beter uit. De komende weken staan wedstrijden tegen Dosko Beveren, KFC Heist een Dosko Kanegem op het programma. Dat zijn allemaal ploegen die achter ons staan. Als we de derby tegen Kanegem winnen, dan zou dit een serieuze boost kunnen geven met het oog op de rest van het seizoen.”

(GD/foto ZB)