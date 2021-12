T1 Eendracht Machelen vreest voor een leegloop door vrijwillige degradatie

Niet de nederlaag in de zespuntenmatch tegen Nokere Kruishoutem, wel de ‘vrijwillige’ degradatie naar derde provinciale op het einde van het seizoen was zondag in Machelen het gespreksonderwerp bij de ploeg die voorlaatste staat in tweede B. De huidige beloftenploeg zal volgend seizoen starten in vierde provinciale.

“Ik viel bijna van mijn stoel, toen men mij eind vorige week daarover inlichtte”, zegt T1 Kristof De Rho. “Er blijven tenslotte nog veertien matchen te spelen en theoretisch kan Machelen nog het behoud afdwingen. Er is mij gevraagd om, bij de heropstart in derde, de T1 te blijven. Ik moet die vraag laten bezinken. Ik heb meer ambitie dan derde provinciale – al vergeet ik niet dat ik in mijn ontwikkeling als trainer veel te danken heb aan Machelen.”

Een verloren zaak

Kristof was er jeugdtrainer, tijdens het seizoenbegin T2, en na het ontslag van Fréderic Van Dorpe werd hij T1. Voor de volledigheid: Fréderics vader Dirk, op dat moment clubsecretaris, en moeder Catherine, stuwende kracht in de bussinesruimte, hielden het ook voor bekeken, net als doelman Niels Bossuyt, familie van Fréderic Van Dorpe.

Machelen verloor de thuismatch tegen Nokere Kruishoutem met 0-4. Tot vijf minuten voor de rust was het de betere ploeg. Toen slikte het plots twee goals en was het een verloren zaak om in de tweede helft terug te slaan.

Leegloop dreigt

“We leggen ons erbij neer dat wij zullen zakken”, zegt voorzitter Filip Callens, die in die functie aan zijn vierde seizoen bezig is. “Daarom is de beslissing nu al genomen.”

Kristof De Rho ziet het met lede ogen aan: “Ik vrees, gezien de degradatie naar derde, voor een leegloop van de kern.” (RMN)