SK Nieuwkerke krijgt met Geert Broutin en Benjamin Lutun een trainersduo aan het roer

Na het vertrek van Patrick Van Hoof zullen Geert Broutin (voordien T2) en speler Benjamin Lutun de fakkel overnemen bij tweedeprovincialer SK Nieuwkerke. Dat is de uitkomst na de bestuursvergadering bij de club uit Heuvelland.

“We wilden de situatie intern oplossen in de hoop zo snel mogelijk een effect te zien. Zo leek het ons een goed idee om Geert Broutin en Benjamin Lutun het vertrouwen te geven”, zegt sportief verantwoordelijke Danny Vandenberghe. “Benjamin is sterk verbonden met de club. Zijn moeder is van Nieuwkerke, hij speelde op hoog niveau en voornamelijk bij Vlaamse ploegen. Benjamin is bovendien perfect tweetalig. Hij gaf eerder al aan dat hij later trainer wilde worden en nu kan hij daarin al zijn eerste stappen zetten. Hij zal ook actief blijven als speler, want zijn waarde op het veld is nog heel groot. Benjamin is de dirigent van de ploeg.”

Duobaan

Geert en Benjamin zullen een trainersduo vormen. “Er is geen onderscheid tussen T1 en T2. Tijdens de match zal Benjamin het verlengstuk van Geert zijn. De trainingen leiden ze samen en op donderdag helpen Thierry Caignie en Johan Vuylsteker.”

Naar Beveren-Leie

Vorig weekend verloor Nieuwkerke met 1-2 tegen Beselare. “Het werd een fysieke slag, waar de rode kaart ons de das heeft omgedaan. Bovendien viel Hyllan El Bouhmidi uit met een schouderblessure.”

Zondag wacht een eerste opdracht voor het duo, op bezoek bij Beveren-Leie. “We hopen dat de kentering dan wordt ingezet. Dat wordt niet evident, want Beveren-Leie is een sterke tegenstander. Daarna volgt de zespuntenmatch tegen RC Waregem B”, geeft Danny nog mee.

Erkenning

Geert Broutin ziet zijn nieuwe uitdaging zeker zitten. “Het is nu mijn achtste seizoen bij deze mooie club, opgesplitst in twee termijnen”, vertelt hij. “Ik heb veel gepraat met voorzitter Christophe Croquette en met Danny. Ik ken de spelersgroep en heb met niemand problemen. Ik ziet dat als een mooie erkenning. De groep heeft veel individueel talent. Het is nu aan Benjamin en ik om ervoor te zorgen dat het er ook tijdens de wedstrijden uitkomt. Dinsdag leidden we voor het eerst samen de trainingen en je zag dat Benjamin dat goed deed. De komende weken kijken we niet naar het klassement en gaan we proberen om bevrijd te spelen. Op die manier willen we broodnodige punten pakken zodat de ploegen boven ons niet te ver weglopen. We werden dit seizoen, op een helft tegen RC Bissegem na, nog niet van de mat gespeeld. De situatie is precair, maar het is anderzijds geen mission impossible. Vorig jaar zaten we hetzelfde schuitje en toen konden we ons redden. We hopen dat dit opnieuw kan lukken. Tegen Nieuwjaar zullen we al een pak wijzer zijn”, aldus Geert, die nog meegeeft dat Jens Vandoorne opnieuw zijn eerste minuten maakte. “Na Nieuwjaar willen we Bryan Verhaeghe recupereren. Ook Gwenn Malfait is nog volop aan het revalideren.”