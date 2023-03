Provinciale voetbaleindrondes grondig hervormd: alle deelnemers in één pot én geen terugwedstrijden meer

Voetbal Vlaanderen wil het afwerken van de provinciale voetbaleindrondes uniformiseren en zo gaat de jarenlange traditie van heen- en terugwedstrijden in West-Vlaanderen op de schop.

Alle deelnemers vliegen ook in één pot per reeks. In tweede provinciale komt dat neer op acht (twee keer vier) teams die tegen elkaar geloot worden. Het lot beslist ook wie het thuisvoordeel krijgt. Niet onbelangrijk, want er zijn geen terugwedstrijden meer. “In de diverse provincies gebruikte men verschillende systemen. In provincies met veel meer reeksen was het al het gebruik om niet met terugmatchen te werken”, weet Walter Lava, onze vertegenwoordiger in het Competition Department.

Loting eindronde op dinsdag 2 mei

In derde provinciale en vierde provinciale gaan respectievelijk 12 en 16 eindrondedeelnemers de strijd aan om een promotieticket. Die worden niet meer verdeeld per reeks. Alle ploegen gaan in één pot, je kan dus geloot worden tegen een deelnemer uit de andere reeks. “In derde provinciale spelen we twee wedstrijden, wie de twee machten wint promoveert. Eenzelfde systeem in vierde provinciale, maar omdat er in principe maar zeven vacante plaatsen in derde provinciale zijn, mogen naast de vier kampioenen maar drie eindrondedeelnemers promoveren. Die aanduiden gebeurt op basis van een klassement dat in de eindronde gemaakt wordt. Maar er zullen allicht ook extra stijgers zijn, dat weten we pas half april als de ploegen zich moeten inschrijven. In principe kan SV Anzegem een doorstart maken in tweede provinciale. Doet ze dat niet, dan is er sowieso al een extra stijger en dat wordt dan dat vierde team uit de winnaars van de eindronde in vierde provinciale.”