Gwenn Malfait staat weer op het veld bij Nieuwkerke (2B)

Net voor de winterstop speelde Gwenn Malfait weer mee bij SK Nieuwkerke. De belangrijke schakel van de ploeg keerde terug na een lange periode van blessureleed. Daar is hij van verlost en ook zondag zal hij van de partij zijn tegen het Vlamertinge van zijn broer Jess.

Gwenn (33) is blij dat hij er weer staat. “Vorig seizoen kampte ik drie matchen voor het einde met een scheur aan een pees onderaan de voet. Ik heb daar toen niet veel naar gekeken, maar door overbelasting volgde er een breuk in het middenvoetsbeentje. Ik had veel pijn, maar pas na twee maanden stapte ik naar de dokter. Ik mocht er zes weken niet op wandelen. Na die periode ging ik intensief naar de kinesist en hervatte ik het loopwerk. Sinds de match tegen Bissegem half december loop ik weer tussen de lijnen. In de kerstvakantie lagen we stil, maar ik ben blijven lopen.”

Zondag beginnen ze aan het tweede deel van de competitie. “De heenmatch thuis tegen Vlamertinge volgde ik van aan de zijlijn en ik zag onze ploeg toen de drie punten thuishouden. Het was geen goeie match en een gelijkspel had ook gekund.” Gwenn kijkt zijn jongere broer Jess in de ogen. “Ik wil er niet te veel aan denken en me vooral amuseren tijdens en na de match. Na lange tijd niet te kunnen voetballen doet het enorm deugd om mijn hobby weer te kunnen uitoefenen. We hopen om te kunnen winnen van Vlamertinge. Ik vind dat we in veel matchen niet moeten onderdoen, maar het zijn natuurlijk de resultaten die tellen. Met daarna Lendelede en RC Waregem B volgt nu een belangrijk drieluik”, aldus de nummer tien, die al denkt aan volgend seizoen. “Ik zal hier niet meer weglopen. Ik ben hier sinds 2013-2014 en als ik fit blijf, dan ga ik graag door.” Door een etentje in Vlamertinge voorafgaand aan de wedstrijd is de aftrap pas om 15.30 uur. (API)

Zondag 12 januari om 15.30 uur: KSK Vlamertinge A SK Nieuwkerke.