Doelman Cedric Vanhee (Jong Male VV 2B): “Oef, eindelijk weer de nul”

Op het einde van de voorbereiding stelde coach Stijn Desmet dat zijn jongens in de hogere reeks niet in degradatiegevaar mogen komen. Hij had de groep naar promotie geleid en was zich ervan bewust dat tweede provinciale een aartsmoeilijke reeks is.

Cirkel is rond

De start bleek een schot in de roos. Jong Male oogstte 21 op 24 en had de eerste periodetitel voor het grijpen. Dan volgde nul op zes en rivaal Ardooie veroverde het eerste eindrondeticket. Cedric Vanhee baalde toen hij in twee duels vijf tegengoals slikte. “Na tien seizoenen Zedelgem wilde ik een keuze maken. In alle vriendschap verliet ik Excelsior in de overtuiging dat ze over een klasrijke opvolger beschikken. Ik keerde dus terug naar de plaats waar alles voor mij begon. Later proefde ik van topteams zoals Maldegem en Cercle Brugge, vooraleer bij Zedelgem te belanden De cirkel is dus rond.”

Tweede stek

“Dat we net naast de eindronde grepen, schrijf ik in eerste instantie toe aan zware blessurelast. Vooral het feit dat mijn maatje Jelle Bouckaert, die met mij overkwam van Zedelgem, steeds maar hervalt in zijn kuitletsel, vind ik als gevoelsmens doodjammer. Wat mezelf betreft, weet ik goed dat ik een balletje kan pakken. Bij mijn vorige club stond ik vaak in een schietkraam, nu word ik geconfronteerd met pakweg twee tot drie moeilijke reddingen per match. Ik word zot als ik die niet pareer. We wonnen zopas tegen Dosko Beveren en eindelijk hield ik weer de nul. We mogen hoe dan ook tevreden zijn met een competitiestart die ons 24 op 33 opleverde. Vooraf had iedereen voor die voorlopige tweede stek in de klassering willen tekenen. Er wacht ons nu een aartsmoeilijke verplaatsing naar Woudsport Houthulst. Dolgraag zou ik opnieuw mijn netten ongeschonden houden.” (JPV)

Zaterdag 19 november om 19 uur: Woudsport Houthulst – Jong Male VV.