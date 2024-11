Bruno Dhoop grijpt met RC Bissegem (2B) naast periodetitel: “Niemand steekt erbovenuit”

RC Bissegem speelde 2-2 gelijk op Beselare, en moest zich bij het sluiten van de eerste periode met een derde plaats tevreden stellen. “We lieten een uitstekende kans liggen om ons tot eerste periodekampioen te kronen”, weet verdediger Bruno Dhoop.

“Ondanks dat we na een klein halfuur met 0-2 leidden, slikten we in het slotkwartier nog twee goals. Bij winst – en omdat Moorsele en Aalbeke op een gelijkspel bleven steken – hadden wij als grote winnaar uit de strijd kunnen komen. Jammer maar helaas. Het is ook geen drama. Tenslotte biedt de periodetitel geen enkele waarborg op promotie, alleen deelname aan de eindronde. Op Beselare moesten we het doen zonder drie geschorste sterkhouders. Onze trainer moest enkele tactische wissels doorvoeren. Gelukkig deden hun vervangers het uitstekend.”

Vorig seizoen rond deze tijd stond het water Bissegem tot aan de lippen. Nu deed en doet Racing nog altijd mee voor de prijzen. “Onze T1 Pascal De Vreese heeft er binnen de kortste tijd de winningmood ingekregen”, heeft Bruno Dhoop een hoge dunk van zijn sportieve baas. “En dat scheelt een ferme slok op een borrel. In onze reeks steekt er momenteel niemand bovenuit. Moorsele beschikte over de beste troeven, maar de rood-witten kwamen op Lendelede ook niet verder dan een 0-0-gelijkspel.”

Tweede seizoen

Bruno Dhoop wordt door heel wat trainers als een van de betere verdedigers van de reeks beschouwd. “Zulke complimenten zijn altijd leuk om te horen”, lacht Bruno. “Ondertussen ben ik 25 geworden en naar het schijnt moeten mijn beste jaren nog komen. Dat belooft. Momenteel ben ik bij Bissegem aan mijn tweede seizoen bezig. Voorheen droeg ik nog de kleuren van NS Heule, maar daar was het ieder seizoen vechten tegen de bierkaai.”

“Bij Bissegem wordt de lat hoger gelegd. We doen nog altijd mee voor de prijzen. Het is niet van moeten, maar het Bissegemse bestuur zou allicht niet neen zeggen tegen een promotie naar eerste. Maar laat ons niet te ver vooruitblikken. Komende zaterdag wacht ons op eigen veld een moeilijk match tegen Beveren-Leie”, besluit Bruno Dhoop.