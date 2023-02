Benny Hoornaert (Club Roeselare – 2B): “Ons huiswerk is bijna af”

Afgelopen weekend won Club Roeselare met het kleinste verschil (2-1) van Snaaskerke en doet daarmee nog volledig mee voor de eindronde. Er is dus zeker geen gemopper bij sportief verantwoordelijke Benny Hoornaert (37).

“We hadden gehoopt om een volledig seizoen te kunnen meestrijden om de prijzen. Daarvoor zijn we aardig op weg, ook al zitten we aanvallend bijzonder krap door het uitvallen van onze goalgetter Gertjan Vandewege. Als we in de eindronde geraken, mag alles van het bestuur, maar moet zeker niks. We zien dus straks wel waar ons schip zal stranden.”

Transfers

“Naar volgend seizoen toe hebben we nu al een zestal inkomende transfers gerealiseerd, gezien een aantal huidige spelers hebben aangegeven andere oorden op te zoeken. De bijna voorbije transferperiode was dus wel druk en soms hectisch qua tijd, maar uiteindelijk zijn we blij met de namen die erbij komen. Van bij Zwevezele, die straks ophoudt te bestaan, komen Thibault Trioen, Vincent Provoost en Rinus Degroote. Van bij Aarsele komt de 20-jarige spits Sebastiaan Buzeijn, bij de buren van Oostnieuwkerke plukten we goalgetter Damon Dumoulin en ook Lando Lippens is nieuw. Hij komt over van derdeprovincialer Veldegem. Voorlopig zijn we enkel nog op zoek naar een centraal verdediger. Ook de eigen jeugd krijgt natuurlijk zijn kans. Vandaar dat we een aantal regionale talenten direct in de A-kern droppen. Als we ambities moeten uitspreken naar volgend seizoen toe kunnen we met niet minder dan de eindronde tevreden zijn. Er is immers in elke linie opnieuw een stevige kwaliteitsinjectie”, besluit de bankagent en verzekeringsmakelaar uit Kortemark. (SBR)