Yari Van Hoof vecht met KEVC Beselare (2A) voor behoud: “Meer thuis- dan uitmatchen, daar moeten we van profiteren”

Na de nederlaag bij KSK Beveren-Leie staat KEVC Beselare nu voorlaatste. Volgens Yari Van Hoof is er nog geen reden tot paniek. “We laten de moed niet zakken. Er zijn nog tien matchen en onderaan staat alles dicht op elkaar. En we spelen meer thuis dan uit. Daarvan moeten we profiteren.”

De Beselarenaars konden dit seizoen nog maar vier keer winnen – de laatste zege dateert al van 10 december vorig jaar. Daarbij komt dat er de laatste tijd wat problemen zijn met de Franstalige spelers die niet meer zouden opdagen op training. Toch is de sfeer in de kleedkamer volgens de 25-jarige middenvelder prima.

“Ondanks de mindere resultaten zien we het nog allemaal zitten. We wisten dat het een moeilijk seizoen zou worden, maar we blijven doorgaan tot de laatste wedstrijd. Het probleem met de Franstalige spelers probeert het bestuur aan te pakken. Maar in de kleedkamer zijn we wel nog altijd één groep die voor elkaar wil strijden.”

Zaterdag ontvangt Beselare KVK Avelgem, dat halfweg het klassement staat. Toch is Beselare volgens Yari niet kansloos. “We hebben bijna al onze punten thuis gehaald. Dus ook nu zullen we zeker mogelijkheden krijgen. We weten elke wedstrijd kansen te creëren, maar het is vaak in de zone van de waarheid dat het misloopt. We hebben nog meer thuiswedstrijden dan uitwedstrijden op het programma, dus moeten we daarvan proberen te profiteren.”

Vertrek

Ondanks het feit dat Van Hoof, die als postbode werkt, elke wedstrijd het vertrouwen krijgt van de trainer, heeft hij besloten om volgend seizoen andere oorden op te zoeken.

“Mijn keuze heeft niets met Beselare te maken. Ik ben sinds kort verhuisd naar de Gentse regio. De verplaatsing is te ver geworden. Ik stop niet met voetballen. Vanaf volgend seizoen ga ik bij FC Poesele spelen, in tweede provinciale in Oost-Vlaanderen”, besluit Van Hoof.

(Brecht Pouillie)

Zaterdag 11 februari om 19 uur: KEVC Beselare – KVK Avelgem