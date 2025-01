Wesley Bonamie wordt de nieuwe T1 van SV Loppem (2A)

SV Loppem, dat voorlopig derde laatste staat in tweede provinciale A, heeft een opvolger voor Jens Constant, die nog alles in het werk zal stellen om het behoud te verzekeren. Wesley Bonamie volgt hem op na dit seizoen op.

Wesley Bonamie bouwde zijn trainerscarrière uit in Varsenare, waar hij aan de doopvont stond van KFC Varsenare B. Dat piepjong geheel loodste hij naar derde provinciale, waar momenteel een puike positie zes wordt bezet. De overstap naar Loppem wordt een nieuw hoofdstuk in de loopbaan van de coach. “SV Loppem is een mooie maar vooral warme vereniging waar ik ongetwijfeld mijn ei zal kwijt kunnen. Bij KFC Varsenare B moest ik mijn betere spelers afstaan aan de A-ploeg, wat ik logisch vind. Toch vertolkten mijn jongens steevast een hoofdrol. Nu word ik sportief leider van een geheel dat bulkt van ambities. Uit de grond van mijn hart hoop ik dat mijn voorganger het behoud kan verzekeren in tweede provinciale. Voor mij zou die prachtige reeks, die ik trouwens zeer goed ken, een flinke stap voorwaarts zijn.”

“Vanaf volgend kampioenschap kom ik aan zet. Met betrekking tot mijn T2 zijn gesprekken bezig. Misschien is er ook plaats voor mijn huidige assistent en vriend voor het leven Rony Deprez, al lopen er bij mijn nieuwe vereniging ongetwijfeld valabele kandidaten rond. In elk geval zijn er met ettelijke gegadigden gesprekken bezig.”

Voetballend spektakel

“Bij Varsenare hoop ik op een afscheid in schoonheid. Altijd voerde ik de opdrachten vlekkeloos uit. In drie competities leverde ik elf talenten af die het waarmaken in eerste provinciale bij KFC Varsenare A. Mijn ploeg bleef maar verjongen. Toch promoveerden we samen met KM Torhout, dat nu aan de leiding staat. Altijd en overal opteer ik voor voetballend spektakel. Dat zal ook in Loppem het geval zijn. Naast het veldwerk en de coaching van mijn eigen ploeg steek ik heel veel tijd in scouting. Daar win je gegarandeerd ook punten mee.” (JPV)

Zondag 2 februari om 15 uur: Stormvogels Loppem – Dosko Sint-Kruis