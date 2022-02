Steve Ost hoopt met Club Roeselare (2A) op een nieuwe zege in Kanegem: “Laatste hoop voor stek in eindronde”

Na een rampzalige reeks van 0 op 18 dreigde Club Roeselare weg te zakken in het moeras van tweede provinciale A. Zondag werd echter tegen Kortemark A getoond dat het nog kan voetballen (3-1).

“De magere puntenoogst was de oorzaak van een groot aantal afwezigen en de nodige portie pech”, opent de 52-jarige Steve Ost, T2 bij Club Roeselare. “Ook zondag moesten we terug jongens als Yoran Deleu en Gertjan Vandewege missen door blessures. De coach had echter een mooi plannetje uitgedokterd met vooral Simon Leroy in een nieuwe rol diep in de spits. Hij kreeg aanvoer van zijn twee Franse collega’s en Davignio Claerhout om voor het verschil te zorgen. Laat ons zeggen dat we dit keer een volwassen partij hebben afgewerkt en niet onterecht met de zege zijn gaan lopen. Gelukkig maar, want daardoor blijven we op de zesde plaats gerangschikt.”

Kanegem verrast

Wil je nog meestrijden voor de eindrondeplaatsen, dan moet je zaterdag winnen bij rechtstreeks concurrent Kanegem. “Naar mijn mening is dit toch de verrassing van het seizoen. Mijn ex-ploegmaat Tommy Careel bouwde daar een sterk team uit zonder veel grootse namen, die het toch maar doen. Thuis wonnen we met 3-1, hopelijk zijn de cijfers zaterdag omgekeerd en komen we weer op gelijke hoogte. Het zou ons terug in de strijd helpen voor die eindronde, alhoewel dit eigenlijk niet meer zo leeft bij de spelers na die 0 op 18.”

Dit seizoen neemt de Roeselaarse assistent er ook de beloften bij om te trainen, daar komt verandering in. “Gezien mijn zoon Xander wellicht regelmatig zijn kans gaat krijgen in die lichting, wil ik geen partijdigheid. Ook het feit dat ik meer scoutingswerk ga verrichten speelde mee in de beslissing om enkel nog T2 te zijn vanaf de volgende campagne.”(SBR)

Zaterdag 26 februari om 19.30 uur: Dosko Kanegem – Club Roeselare.