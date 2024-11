Pär Vervalle is het uithangbord van KFC Heist A (2A): “Ik ben nu weer op mijn niveau”

Eind september verloor de kustformatie met 3-0 in Oudenburg. Sindsdien werden zes zeges en één puntendeling behaald, met als uitschieter de 0-8 overwinning bij Daring Brugge. De jongens van coach Geert Versavel bezetten de derde positie op drie punten van leider Veurne. De toekomst oogt rooskleurig.

Een van de smaakmakers van het geheel is Pär Vervalle, een absolute topper. In Pittem opende hij de score via de stip. “Voor mij begon alles in Zeebrugge, op een boogscheut van mijn woning. Twee jaar later kreeg ik de kans om me bij te scholen bij Cercle Brugge. Drie seizoenen later trok ik naar KV Oostende, waar ik vier jaar verbleef. Na een paar maanden Eernegem ging het richting KM Torhout.”

“Van de zeven competities dat ik er verbleef werd ik er drie ingedeeld bij de A-kern. Die mooie momenten werden teniet gedaan door een gescheurde kruisband. Toen ik overstapte naar Heist was ik lang nog niet hersteld. In feite kan je stellen dat ik mij tot op heden twee jaar en zes maanden dienstbaar heb gemaakt voor de kustformatie.”

“De huidige competitiestart kon ik evenmin meemaken door een kwetsuur aan de hamstring. Op 22 september, thuis tegen Jabbeke, kwam ik voor het eerst in actie en hield ik het vol tot aan het slotkwartier. Daarna ging alles in stijgende lijn en nu zit ik eindelijk weer op mijn normale niveau.”

Klassement

“We staan momenteel prima geklasseerd, op drie punten van leider Veurne, die we op 1 december thuis zullen ontvangen. Eerst trekken we nog naar het nooit te onderschatten Loppem. De Stormvogels torsen de rode lantaarn, al vind ik dat persoonlijk een momentopname. Zij keren gegarandeerd nog terug”, voorspelt Pär.

“Met deze coach kunnen we voor de prijzen gaan”

“Met T1 Geert Versavel kunnen we voor de prijzen gaan, al vrees ik voor de maand januari. Dan blijven de studenten immers in hun kot en oefenen we soms maar met tien spelers. Zelfs een wereldcoach kan op die manier geen wonderen verrichten. Maar goed, laat ons eerst mikken op nieuwjaar en dan een en ander evalueren. Het ziet er hoe dan ook heel mooi uit met een stabiele defensie, een moordende voorlijn en een trainersgroep die op elkaar ingespeeld is.” (JPV)

Zondag 24 november om 15 uur: Stormvogels Loppem – KFC Heist A.