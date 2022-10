Noah Dumortier (BS Geluveld – 2A): “We beseffen dat we dringend punten moeten pakken”

BS Geluveld ging afgelopen zaterdag bij de buren van Beselare met 3-2 onderuit. Door die nederlaag pakt Blue Start nul punten uit de laatste drie wedstrijden en komt zo stilaan in de degradatiezone terecht.

Volgens Noah Dumortier was de nederlaag op het veld van Beselare onverdiend en onnodig. “Zij scoren drie keer uit drie kansen. Terwijl wij, nadat we een 2-0 achterstand hadden rechtgezet, wel voldoende mogelijkheden hebben gekregen om de match naar ons toe te trekken.”

Na een uitstekende seizoenstart met vier op zes, wisten de jongens van Mike Dewitte maar één punt meer te pakken in de laatste vijf wedstrijden. Hierdoor staan ze plots slechts een punt verwijderd van de voorlaatste plaats.

Dominante ploeg

“We beseffen allemaal dat we dringend punten moeten pakken om uit die degradatiezone weg te komen. Als we daar blijven hangen, kan het een gevaarlijk lang seizoen worden. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. We spelen echt goed voetbal en zijn heel vaak de dominante ploeg”, gaat de Menenaar verder.

Zondag wacht voor Beselare een thuiswedstrijd tegen de tweede in de stand, KRC Bissegem. “We weten dat het een moeilijke wedstrijd zal worden. Bissegem staat niet toevallig tweede. Maar we moeten geloven in ons eigen kunnen. Als we goed voetbal brengen, kunnen we tegen elke tegenstander winnen.”

Dumortier, die zich in het begin van het seizoen tevreden moest stellen met een plaats op de bank, krijgt de laatste weken het vertrouwen centraal voorin. “Ik denk dat de trainer een beslissing neemt op basis wat hij op training en tijdens mijn invalbeurten heeft gezien. Ik vind dat ik wel een goed seizoen aan het spelen ben. Het is nu mijn tweede seizoen in Geluveld en ik voel dat het elke week beter gaat”, besluit Noah Dumortier. (BP)

Zondag 23 oktober om 15 uur: BS Geluveld – KRC Bissegem.