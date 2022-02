Nathan Maes ruilde Blankenberge voor Heist (2A): “We spelen eindronde, maar houden de voetjes op de grond”

Afgelopen kampioenschap pakte de beleidsploeg van KFC Heist uit met een drastische wijziging. Wedstrijdpremies werden gereduceerd en iedereen krijgt hetzelfde bedrag voorgeschoteld.

Wie niet op het voorstel inging, werd vervangen door jeugdige talenten uit de regio. Nathan Maes is een van die jonge nieuwkomers. “Voor mij begon alles bij de duiveltjes van Blankenberge. Ik doorliep er alle jeugdrangen en mocht al eens proeven van de sfeer van het vlaggenschip. Bij aanvang van het huidige kampioenschap koos ik ervoor om andere lucht op te snuiven en was gecharmeerd door de manier van werken in het Stadion De Taeye. Ik ben geboren in 2000 en heb dus nog ruim de tijd om te ontbolsteren. In de heenronde liep alles als een trein, ik maakte veelal deel uit van de wedstrijdselectie en als de coach me opstelde, gaf ik het beste van mezelf. Alleen scoren lukte nog niet, assists voorschotelen wel.”

Glansprestatie

“Nadat we, tot verrassing van de hele kustregio, de eerste periodetitel veroverd hadden kregen we even de keerzijde van de medaille te zien. We konden in drie opeenvolgende duels niets oogsten. In december pikten we de draad weer op met overwinningen tegen Bredene, Beernem en Lichtervelde. Zelf sukkelde ik met de hamstring maar de voorbije week trainde ik twee keer en mocht opdraven bij de starters tegen Varsenare. We verloren met 4-1 maar lagen helemaal niet onder. Nu wacht ons een thuismatch tegen VV Tielt, een middenmoter. We kunnen de rest van het seizoen benutten om die onverhoopte vierde stek in de rangschikking te consolideren. We spelen eindronde maar houden de voetjes op de grond. Niemand had dergelijke glansprestatie verwacht van onze supergroep. Laat ons maar verder groeien onder leiding van bekwame trainers.” (JPV)