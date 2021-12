Kevin Chateau (KVK Westhoek – 2de Afd. A): “Als we hard werken, komen we er wel”

Westhoek verloor zwaar tegen een ploeg met veel meer ervaring ondanks het feit dat er vier kernspelers afwezig waren. Kevin Chateau verzachtte een kwartier voor het einde de pijn met een kopbaldoelpunt, maar toen stonden al forfaitcijfers op het bord.

Coach Debo wisselde zijn ploeg op twee plaatsen. Ousmane Diakho zat op de bank en Kevin Chateau stond in de spits. Doelman Yankuba Colley blesseerde zich twee weken geleden aan de schouder tijdens de thuismatch tegen Gullegem en raakt pas na de winterstop speelklaar. De Gambiaan speelde wel tegen RC Gent, ondanks de pijn. Tweede doelman Maxim Coffyn kreeg het vertrouwen nadat hij in de bekerwedstrijden de geblesseerde Bram Paepe verving tot Colley zijn plaats innam.

“Er was geen reden om derde doelman Marlon Van Oost in het doel te plaatsen”, verklaart coach Debo zijn beslissing. “Maxim Coffyn heeft al getoond dat hij kwaliteiten heeft. Voor Van Oost, die de vrijdag met de beloften speelde, is het nog wat te vroeg. Hij moet nog wat geduld hebben. Maxim kreeg wel vijf doelpunten binnen, maar ik kan hem daarbij weinig verwijten. Enkel bij de vrijschop van Davy Joye ging hij niet vrijuit.”

Niet panikeren

Omdat Diakho niet het niveau van vorig seizoen haalt, mocht Kevin Chateau na een lange afwezigheid als spits proberen. “Collectief zat het niet goed in elkaar. Overigens is de score overdreven”, zegt de 33-jarige Duinkerkenaar.

“Petegem is een ploeg die in de top vijf kan eindigen. Het is een ploeg met een aantal talentrijke spelers die elkaar al lang kennen en de automatismen perfect benutten. Wij kunnen niet ontkennen dat we moeilijk tot scoren komen. Diakho, de nog altijd afwezige Coppin en ikzelf zijn spelers met ongeveer hetzelfde profiel. Het is aan de trainer om te kiezen hoe hij de ploeg opstelt. Moet het met één spits of met twee? Ik zou het niet weten.”

“Ik weet wel dat we niet moeten panikeren. Paniek is een slechte raadgever. Menen, Wetteren en Ronse laten het ook afweten. In de twee resterende wedstrijden voor de winterstop moeten we wel punten pakken. De wedstrijd tegen Olsa Brakel wordt moeilijk. Het is een ploeg die te vergelijken is met Petegem. Hard werken en we komen er wel”, aldus Kevin Chateau.