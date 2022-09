Ismaila Samba (SV Moorslede – 2A) tegen ex-ploeg: “Onze buren zijn collectief heel sterk geworden”

Tweedeprovincialer Moorslede ontvangt zondag de buren van Zonnebeke. Voor spits Ismaila Samba is dit een blij weerzien met zijn ex-ploeg.

“Vorig seizoen was ik inderdaad nog bij Zonnebeke aan de slag, maar toen een nieuw aanbod van Essevee eraan kwam in het tussenseizoen, heb ik niet meer getwijfeld. Het is de ploeg waar ik tot op heden de meeste successen boekte en waar mijn hart eigenlijk ook ligt. Zondag zal het natuurlijk vreemd zijn om tegen mijn ex-ploeg aan de slag te gaan, zeker omdat ik er nog veel vrienden heb. Weddenschappen hangen er niet aan vast, maar natuurlijk zou ik heel graag deze match winnen. Wie wil immers niet een burenstrijd winnen? Het zou ons ook een stapje vooruit helpen in het klassement. Nu staan we met 3 op 6 netjes halverwege. Daarover hoor je ons zeker niet klagen. Vooral het geleverde spel was bijzonder goed, alleen kregen we zondag op Poperinge geen loon voor ons keiharde werk. Vooral het slechte speelveld speelde in ons nadeel want combineren langs de grond, iets waarop onze trainer toch hamert elke week, was bijna onmogelijk. Je zag duidelijk dat de tegenstander dit veld beter gewoon was en dit leidde tot een dubbele achterstand. Uiteindelijk zijn we nog aan de aansluitingstreffer geraakt.”

“Wat de verwachtingen voor deze campagne zijn? Om eerlijk te zijn ligt de lat niet super hoog. In eerste instantie willen we zo snel mogelijk het behoud in tweede realiseren. Alles wat er daarna bijkomt is bonus. Vandaar dat we zo snel mogelijk aan 30 punten willen geraken, winst tegen Zonnebeke zou een serieuze stap vooruit zijn”, besluit de 29-jarige Moorsledenaar, die in de vaste nacht aan de slag is als inpakker bij Milcobel in Moorslede. (SBR)

Zondag 18 september om 15 uur: SV Moorslede – SC Zonnebeke.