Frederic Calu (Zwevegem Sport 2A) verklaart ommekeer: “We beschikken over de beste aanval van de reeks”

De winterstop heeft Zwevegem Sport blijkbaar deugd gedaan. De Draadtrekkers voetbalden een 9 op 9 bij elkaar, zijn opgeschoven naar de vierde plaats in de stand en maken nog een (water)kans om de tweede periodetitel in de wacht te slepen. “Daarvoor hebben we ons lot niet meer in eigen handen.”

Zwevegem Sport eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats en wilde in deze competitie beter doen. Maar tot voor de winterstop blonken de rood-witten vooral uit in wisselvalligheid. Blijkbaar heeft de winterstop de Draadtrekkers zuurstof gegeven, want Zwevegem zette een 9 op 9 neer: tegen Poperinge (2-3), Beselare (3-0) en Vlamertinge (0-3).

Ommekeer

T1 Frederic Calu heeft een verklaring voor die ommekeer: “In de as van onze ploeg moesten we dit seizoen al heel wat sterkhouders missen wegens blessures. Sinds de ziekenboeg zo goed als leeggelopen is, is onze kern er alleen maar sterker op geworden. Ik hou er alleen maar positieve selectieproblemen aan over. Jammer dat Rob Claeys, die lange tijd out was met een knieletsel, vorige speeldag opnieuw trekkebenend naar de kant moest.”

In de stand om de tweede periodetitel staat Zwevegem op een gedeelde tweede plaats op 3 punten van koploper Dottenijs. “Het kan nog, maar we hebben ons lot niet meer in eigen handen”, beseft Frederic Calu. “Wij moeten in de eerste plaats zaterdag winnen van Bissegem en hopen dat Dottenijs en Poperinge niet de volle pot pakken. Die tweede periodetitel zou uiteraard welkom zijn, maar in de eerste plaats moeten we bij het afsluiten van de reguliere competitie bij de top vier horen. Dan zijn we zeker van de eindronde.”

Nul houden

Tot drie weken geleden leek het alsof Zonnebeke met de vingers in de neus op de titel afstevende. Na hun magere 4 op 9 van de jongste weken, lijkt het alsof de leiders gas moeten terugnemen. “Als de motor van Zonnebeke verder blijft sputteren, zou de titelstrijd nog best spannend kunnen worden”, reageert Frederic Calu. “Maar met die titel zijn we niet bezig. Rekenen en speculeren op fouten van anderen, daar schieten we niks mee op. In de eerste plaats moeten wij iedere speeldag presteren, voluit gaan voor de drie punten. Momenteel beschikken we met 40 gescoorde doelpunten over de beste aanval van de reeks. Daartegenover slikten we voor de winterstop te gemakkelijk tegengoals. Op dat vlak gaat het de jongste weken de goede kant op. In onze laatste twee speeldagen konden we achteraan telkens de nul houden. In alle linies maken we vorderingen”, besluit Frederic Calu. (AF)

Zaterdag 4 februari 18 uur: Zwevegem Sport – RC Bissegem.