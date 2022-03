Dali Ballieul (KSV Veurne – 2A): “Met voetjes op de grond blijven”

Met een 0-3-zege bij concurrent Varsenare spoelde KSV Veurne de misstap tegen Jabbeke door en lijkt het nu wel heel dicht bij de titel. Zeven matchen voor het einde staat groen-geel zeven punten los. Dit mag niet meer verkeerd gaan.

“We vierden zaterdag tot in de late uurtjes”, glimlacht Dali Ballieul, die in Varsenare het tweede doelpunt scoorde. “We hopen dat we snel de titel veilig kunnen stellen en de champagne kunnen ontkurken, maar we moeten toch nog even met de voetjes op de grond blijven. Er zijn nog zeven matchen te spelen, maar laat het duidelijk zijn dat we allemaal maar één doel hebben: kampioen spelen.”

Doel was het behoud

Iets wat ze in Veurne voor aanvang van het seizoen absoluut niet had durven dromen. “Neen, het is echt een zot seizoen”, lacht de 24-jarige Veurnenaar. “Aanvankelijk was ons doel het behoud, daarna stelden we het bij tot een stekje in de linkerkolom en nu gaan we resoluut voor de titel. Het mag in principe niet meer verkeerd lopen, anders zou het een enorme ontgoocheling zijn. Als we de focus behouden, heb ik er vertrouwen in dat het in orde komt.”

Dali is aan zijn tweede seizoen bij KSV Veurne bezig. “Na een goede start kende ik wat pech met blessures, maar over het algemeen ben ik heel tevreden over mijn seizoen. Momenteel ben ik volledig fit en klaar voor de laatste rechte lijn richting titel. Te beginnen met de komst van Kanegem. Een stugge tegenstander, maar we willen die match ook over de streep trekken.” De Veurnenaar tekende ook al bij voor volgend seizoen. “Dat zal dan waarschijnlijk in eerste provinciale zijn. Ik heb het gevoel dat we daar klaar voor zijn. Als we de groep samenhouden en met dezelfde ingesteldheid spelen, kunnen we ook daar een degelijk seizoen draaien. Het blijft wel een grote stap, dus we mogen de verwachtingen niet te hoog leggen.” (SB)

Zaterdag 19 maart om 19.30 uur: KSV Veurne – Dosko Kanegem.