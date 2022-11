Zico Claeys voelt zich goed bij KSV Oostkamp: “We moeten opletten voor vermijdbare tegengoals”

Na twee verplaatsingen op rij binnen de vier dagen, naar Dikkelvenne en naar Torhout, wacht de jongens van coach Kurt Delaere een thuistreffen tegen staartploeg Gullegem.

Zico Claeys kwam in het coronajaar over van Oostduinkerke. Eerder had hij van de eerste ploegen geproefd in Koksijde, Gullegem en Damme. “Afgelopen kampioenschap, dat we met een straat voorsprong bekroonden met de oppergaai, moest ik me aanvankelijk vaak tevreden stellen met een invalbeurt. Na de promotie kom ik veel regelmatiger aan spelen toe. Aanvankelijk zaten we met vraagtekens: tweede afdeling, hoe zouden we het er op dat niveau van afbrengen? Het resultaat kan iedereen aflezen in de klassering. We zijn mee met de subtop. Enkel Eendracht Aalst lijkt me ongenaakbaar. Die lijstaanvoerder kijken we binnenkort in de ogen. Van een waardemeter gesproken”, zegt Zico.

“In onze huidige reeks wordt elk foutje meteen afgestraft en is er meer ruimte om te voetballen. Ons synthetisch speelt nog meer in ons voordeel. We moeten wel opletten voor vermijdbare tegengoals. Goalie Milan Iket, mijn neef trouwens, is een geweldige ballenpakker maar soms moeten wij, veldspelers, misschien vaker dat ronde ding wegkeilen. Maar goed, dat is voer voor onze twee fantastische trainers Kurt Delaere en Nigel Smith. Gelukkig konden we in Dikkelvenne, meteen na de derde goal van de thuisploeg in de slotfase, prompt egaliseren.”

Superclash

“Na Gullegem wacht ons de superclash op bezoek bij leider Aalst om het kalenderjaar te eindigen thuis tegen Osla Brakel. De kern is zeer ruim, we dienen sportief te bikkelen voor een selectie maar toch blijven we kameraden op en naast het veld. De selectieheren maken van hun hart een steen en laten in alle objectiviteit hun voetbalverstand spreken. Als je ziet wat T1 Kurt Delaere de voorbije jaren al gerealiseerd heeft bij ons, dan kan je daar enkele maar respect voor opbrengen, als speler, supporter of neutrale waarnemer.”

(JPV)