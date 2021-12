Voorzitter Paul Degroote analyseert eerste ronde KSKV Zwevezele A: “Zuur periodetitel te missen door afgekeurd doelpunt”

Voor KSKV Zwevezele eindigde de laatste wedstrijd van 2021 op en tegen FC Gullegem op een billijk 1-1-gelijkspel. Tijd voor voorzitter Paul Degroote om de eerste ronde van zijn ploeg te evalueren en vooruit te blikken.

“Onze laatste wedstrijd tegen een stug Gullegem dat een dubbele gordel optrok, bracht ons slechts een punt op”, aldus Paul Degroote. “Dat bevestigde dat we de laatste weken in een mindere periode zitten. Wij hebben nog een inhaalwedstrijd tegen Menen tegoed en als we die winnen, komen we in de stand op een punt van het leidersduo Petegem en Ninove. Die wordt gespeeld op zondag 9 januari om 15 uur. In de heenronde slikten we teveel doelpunten op stilstaande fasen. Dat is toch wel een werkpunt. In de wedstrijden tegen de toppers haalden we iets te weinig punten.”

Onterecht afgekeurd

“Tegen Petegem gooiden we twee punten te grabbel. Keurt de ref onze gelijkmaker in de voorlaatste minuut niet af, volgens mij onterecht, dan kregen we wat we verdienden tegen een heel goede ploeg. Dat we daardoor de periodetitel misliepen, is dan ook een ontgoocheling. Tegen Lokeren-Temse waren wij veruit de betere maar het doelhout was vijfmaal de spelbreker. Het ophalen van een 3-0 achterstand in 20 minuten en met een vierde doelpunt tegen Wetteren nog winst pakken, toonde ook dat de mentaliteit in de spelersgroep heel goed is”.

“Dit seizoen hebben we kwaliteit boven kwantiteit gekozen”, vervolgt de voorzitter. “Dat maakt dat we eerder een kleine kern hebben en dan mag er niet veel gebeuren. Blessures en schorsingen moeten toch kunnen opgevangen worden. De kopbalsterke centrale verdediger Arne Claeys was een hele tijd out en zal na de winterstop waarschijnlijk weer fit zijn. Dat zal wellicht ook het geval zijn voor Niels Bataille en Sofiane Oumedjeber. Dat zijn drie belangrijke spelers bij ons, Arne en Niels zijn kopbalsterke verdedigers die belangrijk kunnen zijn op stilliggende fases. Ook terrein leek de voorbije weken op een akker maar de gemeente Wingene heeft er de voorbije weken aan gewerkt. Onze spelers zijn aan rust toe. Na het opladen van de batterijen hernemen ze de training een week voor de wedstrijd tegen Menen. Dan gaan we er opnieuw volop tegenaan om onze ambitie waar te maken.” (WD)