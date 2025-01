“Tegen Eupen aanknopen met ons beste niveau”: Lukas Willen over eerste puntenverlies in bijna drie maanden

Na de indrukwekkende 21 op 21 was het even wennen dat Essevee 1-1-gelijkspeelde bij RFC Luik en eens níét met de volle buit terugkeerde naar Waregem. “We waren niet totaal onherkenbaar, maar iets minder”, analyseert Lukas Willen (21). “Tijd om thuis tegen Eupen weer aan te knopen met ons beste niveau.”

Hoe analyseer je het 1-1-gelijkspel tegen Luik?

Lukas Willen: “Over heel de wedstrijd gezien is het een correcte uitslag. Het was een lastige uitwedstrijd in moeilijke omstandigheden. We slikten de 1-1 na een individuele fout van mij.”

Ik zag je meteen naar je haar grijpen, wat liep er fout?

“Ik weet dat ik een inschattingsfout heb gemaakt. Er kwam een diepe bal en ik besloot om in te stappen. Daardoor anticipeerde ik niet op de ruimte die vrijkwam in mijn rug. Daardoor kon Ngawa alleen op onze doelman af. We hebben die beelden geanalyseerd, maar het blijft jammer.”

Voor rust was het wat te steriel in aanvallend opzicht. Meteen na de pauze hadden jullie aan één snelle combinatie genoeg om de 0-1 te scoren. Ook al hadden zij een solide verdedigend blok.

“Inderdaad. We wisten dat ze met veel jongens achter de bal zouden blijven. Het moest dus snel gaan. Anders kwam je in een soort van handbalscenario. Dat scenario was vooraf uitgestippeld: proberen om te schakelen in de ruimte voor ze hun compact blok konden opzetten.”

Jullie kwamen nog een paar keer goed weg. Ik denk aan de enorme misser van de ingevallen Cascio…

“Dat was een gemaakt doelpunt, hè. We hebben een paar keer bijna in onze eigen voet geschoten. We gaven twee, drie momenten weg. Tijdens de week hebben we een meeting gehad en zijn we daar attent op gemaakt.”

Uiteindelijk is er geen man overboord. La Louvière speelde gelijk, RWDM sloop dichterbij tot op zeven punten.

“We zouden voor het seizoen getekend hebben om in deze situatie te zitten. Niet vergeten dat we zeven keer na elkaar gewonnen hebben. En dan is het ergens logisch dat na zo’n reeks puntenverlies dichtbij komt. Ergens mag je dan opgelucht zijn dat het om punten gaan die je in een uitwedstrijd laat liggen tijdens een lastige verplaatsing en niet tegen een rechtstreekse concurrent. Er is geen drama gebeurd en dat zal nu niet in onze kopjes sluipen. Uiteindelijk is het maar een gelijkspel en waren we niet volledig onherkenbaar, maar iets minder.”

Los daarvan zijn de feiten wat ze blijven 22 op 24. Kan je je herinneren of je ooit al zo’n reeks hebt neergezet?

“Nee, ik zeker niet. In de vier jaar dat ik hier nu aan de slag ben, is dat niet voorgevallen. Dat komt sowieso niet vaak voor. Dat benadrukt onze sterke reeks.”

De week daarvoor zetten jullie een heuse remontada neer, tegen Patro. Met nog elf matchen te gaan, staan zij op elf punten van jullie. Zijn ze uitgeschakeld voor de titel?

“Patro is natuurlijk een taaie klant. We wisten dat er toen veel op het spel stond. Zij om weer aan te sluiten bij de top, wij om hen op afstand te houden. Anderzijds moet je daar niet te veel mee bezig zijn. Wij moeten zélf onze wedstrijden winnen en hetzelfde blijven doen.”

Zij zijn wel hun topschutter kwijt. Keano ‘Kiki’ Vanrafelghem vertrok naar KV Mechelen. Ik zag dat je reageerde op sociale media, kennen jullie elkaar?

“We speelden een vijftal jaar samen in dezelfde ploeg in de jeugdopleiding van Club Brugge. We hebben nog altijd gemeenschappelijke vrienden en horen elkaar geregeld. Het gaat snel voor Kiki en het is een mooie stap. Hij is een kleurrijke persoon die op jonge leeftijd al heel wat ups-and-downs heeft meegemaakt. Velen hebben een grote gunfactor naar hem toe. Iedereen wist dat hij het talent had hoor.”

Tegen Patro zat je op de bank. Ik keek raar op, want je stond in elke competitiewedstrijd aan de aftrap.

“De coach had op voorhand uitgelegd dat de keuze niet op mij was gevallen. Hij had wel gezegd dat de kans bestond dat we zouden schakelen naar drie achterin om dan op een andere manier iets te proberen. Ik mocht al snel in de tweede helft invallen. We kregen er een andere dynamiek in.”

De wedstrijd kantelde ook.

“Eenmaal ik was ingevallen, heb ik mijn ding gedaan. Ik had het initieel niet verwacht omdat we een sterke reeks aan het neerzetten waren en qua defensie bij de betere ploegen van de reeks horen. Uiteindelijk maakt de coach een keuze en het ging een potige wedstrijd worden. Ik begrijp die uitleg ook, maar je hoeft het niet altijd eens te zijn met de trainer.”

Tanghe is nu uitgevallen… Gelukkig zijn er wel wat centrale verdedigers in de kern. Qua defensieve stabiliteit is het pakken beter dan de voorgaande seizoen…

“Absoluut. Maar dat heeft ook te maken met hoe je op elkaar bent ingespeeld. We moeten wel toegeven dat we nog altijd te weinig clean sheets verzamelen. Elke wedstrijd zijn er momenten dat we iets weggeven. Dat moet er uit. Het is moeilijk om daar de vinger op te leggen. Dat is een werk van het collectief, maar we werken eraan.”

Hoe kijk je naar de inkomende transfer, aanvaller Tobias Hedl. Wat voor type is hij?

“Tobias heeft een mooi profiel: hij is niet super groot, maar vooral fysiek sterk en breed. Op training zag ik al dat hij goed is in de kaats en in de afwerking. Dat konden we al zien aan zijn statistieken bij Rapid Wenen. Hij is een harde werker en staat nuchter in het leven. Tot nu toe ben ik positief gestemd. Ook qua communicatie zit het goed. We houden hout vast dat er niks gebeurt met Jelle Vossen, maar ik denk dat het ook de bedoeling was om een sterke spits erbij te halen.”

Eupen komt zaterdag op bezoek, wat verwacht je van die ploeg?

“Ik vind het moeilijk om hen in te schatten. In het begin van het seizoen eisten ze de bal meer op, terwijl ze nu meer voor de omschakeling kiezen. Ik denk niet dat ze op een plek staan die ze ambiëren (Eupen staat tiende, red.).”

Geldt deze match als een soort van generale repetitie, want de week erna trekken jullie naar La Louvière.

“We bekijken het sowieso match per match. Maar het is voor ons zaak om nu de goede flow te herpakken. Opnieuw doen waar we mee bezig waren voor Luik. We moeten niet echt iets rechtzetten, maar wel weer naar onze beste vorm toe groeien.”