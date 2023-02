Stijn Meert vanaf volgend seizoen nieuwe T1 van de Ratten: “Voor mij is Harelbeke toch wel iets speciaals”

Plots is er veel beweging bij RC Harelbeke. Het moet zijn dat het bestuur achter de schermen al hard bezig is om het volgende seizoen voor te bereiden. Ook de sportieve staf zal wat aanpassingen ondergaan.

Harelbeke liet weten dat het contract met video-analist en physical coach Vincent Hoste werd verlengd. Dit seizoen fungeert Vincent ook al als assistent trainer. Nieuw is echter de komst van een nieuwe T1. Dat wordt vanaf volgend seizoen Stijn Meert. Hij werd onlangs nog toegemeten aan Westhoek. De sportieve eindverantwoordelijkheid blijft bij Bruno Derveaux, die geenszins de club verlaat. Integendeel, een en ander laat vermoeden dat Derveaux een sportief manager naar Engels model wordt. Meer en meer blijkt duidelijk dat Derveaux op termijn het sportieve beleid van de club zal bepalen, vooralsnog in samenspraak met sportief directeur Dino Rogiers. “Stijn Meert kent de reeks als zijn broekzak”, laat bestuurslid Jan Feys weten. “Er waren wel enkele andere kandidaten, maar we kozen voor Stijn. Hij is een voetbalkenner in hart en nieren. Hij woont in de streek en kent onze club ook heel goed. Bovendien is hij bedreven in het opleiden en integreren van jonge spelers. Ook dat sprak ons aan.”

Redding?

Er resten RC Harelbeke nog 11 wedstrijden om het behoud te verzekeren. Geen evidentie meer, gezien de plaats die de club momenteel bekleedt. Voor een veilige plaats tellen de Ratten na de winst op Wetteren toch nog steeds 1 punt te weinig. “De situatie is niet benijdenswaardig, maar we doen er alles aan om het behoud in de 2de amateurklasse te bewerkstelligen”, gaat Feys verder. “Mocht het alsnog misgaan, dan zal het aan Stijn Meert en Bruno Derveaux, Vincent Hoste en Henny Desmet (de doelmannentrainer, red.) zijn om een kern samen te stellen die kwaliteit genoeg heeft om zo snel mogelijk onze plaats in 2de nationale te heroveren. Denk niet dat een eventuele degradatie het einde van onze mooie club zou betekenen, verre van.”

Kern volgend seizoen

“Sportief directeur Dino Rogiers en huidig T1 Bruno Derveaux werken intussen verder aan de samenstelling voor een kern van volgend seizoen. Enkele jongens hebben al bijgetekend, er zijn intussen al 3 nieuwkomers (waarvan wij op hun vraag de namen nog niet bekend maken) en enkele jongeren verlaten ook de club. Gesprekken zijn volop lopend om zowel in 2de als in 3de amateur een competitieve kern te hebben. Al hopen we natuurlijk verder op 2de nationale. We blijven echter trouw aan onze visie en zullen geen financiële avonturen aangaan”, besluit Feys. “Dit waren enkele dagen in mijn voetballoopbaan die ik niet snel zal vergeten”, legt de 45-jarige Stijn Meert uit. “Er was een akkoord met Westhoek, na mijn avontuur in Torhout. Ik wilde per se in het nationale voetbal blijven. Alles was geregeld, maar plots kwam er tegenwind. Ik kon met de voorzitter van Westhoek op een heel volwassen en correcte manier de samenwerking stopzetten, daar waar ze eigenlijk nog niet was gestart. Mijn ontgoocheling was van korte duur. Ik werd door RC Harelbeke gecontacteerd, zonder dat ik er zelf solliciteerde. Een hele opluchting. Harelbeke is een ploeg uit mijn streek, ik ben van Ingelmunster afkomstig, ik ken er heel wat mensen en ook bij de jeugd heb ik nogal wat contacten, dat loopt wel. In afwachting van volgend seizoen werk ik nu nog voor de U18 van Zulte-Waregem. Ik ga dit seizoen ook al mijn steentje bijdragen bij het uittekenen van de toekomst. Ik herinner mij nog de match in Torhout. Geen haar op mijn hoofd dat er toen aan dacht dat Harelbeke in degradatienood kon komen. Wij werden er toen van de mat gespeeld, maar Torhout won toen. Nu help ik analyseren voor het Harelbeekse kamp.”

Harelbeke rode draad

“Mijn allereerste wedstrijd in de hoogste eerste klasse met KV Kortrijk was hier tegen KRC Harelbeke. Ik mocht invallen in de tweede helft. Dat was toen tegen Gaspercic en De Tollenaere… (Harelbeke won met 1-0 voor 8.000 toeschouwers, red.). En nu terug in Harelbeke, dat is voor mij toch iets speciaals. (MVA)

Zaterdag 25 februari om 18 uur: RC Harelbeke A – KM Torhout A