Nog twee contractverleningen en zo heeft Mandel United al elftal voor volgend seizoen op de been

Exact elf spelers heeft Mandel United al onder contract voor volgend seizoen. Eerder al verlengden acht spelers hun contract en werd de talentvolle aanvallende middenvelder Liam Prez binnen gehaald. Nu tekenden ook nog sterkhouders Jan Verhaest en Milan Vanacker bij. Daardoor heeft trainer Angelo Paravizzini nu al een elftal, inclusief keeper, voor volgend seizoen. Maar daar komen uiteraard nog een aantal spelers bij. De gesprekken lopen immers verder.

Jan Verhaest (21) is eigen ‘the last man standing’ uit het team van Mandel United. Hij overleefde al heel wat stormen de vorige seizoen en was de man waarrond de ploeg voor dit seizoen werd gebouwd. Maar het seizoen begon voor de verdediger/middenvelder die ooit startte met voetballen bij KVC Ardooie aarzelend. Maar ondertussen dwong hij opnieuw zijn stek af in het team en blijft hij dus Mandel United verder trouw.

Milan Vanacker (22) was in de transferperiode de verrassing uit de hoge hoed van coach Para. De Wevelgemnaar die zijn jeugdopleiding genoot bij Club Brugge, speelde profvoetbal in de Verenigde Staten. Maar een zware kruisbandblessure gooide roet in het eten. Polyvalentie en zelden of nooit ontgoochelen, dat zijn onder meer de sterke punten van de voetballer die zowel in de spits of achterin zijn streng trekt.