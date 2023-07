Mandel United strikt Milan Vanacker (ex-Club Brugge) die zonder blessure nog in de Verenigde Staten zou voetballen: “Ooit keer ik naar daar terug”

Mandel United heeft nog een nieuwe speler aangetrokken. Zijn laatste club was Rochester New York (VS) en hij heeft ook ervaring bij NAC Breda en doorliep zijn jeugdopleiding bij Club Brugge. Maar na een zware kruisbandblessure hoopt hij zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Mandel United. “Er loopt hier talent rond. Misschien kunnen we wel verrassen.”

Wevelgemnaar Milan Vanacker (22) zette zijn eerste voetbalstapjes bij SV Wevelgem, maar na een jaartje bij SV Roeselare koos hij al snel voor Club Brugge. “Ik speelde er van de U9 tot bij de beloften. Ik behoorde er tot de generatie van Charles De Ketelaere. Ik hoor hem af en toe nog eens. Maar bij de beloften koos ik voor een avontuur bij NAC Breda, dat op het tweede niveau in Nederland uitkomt. Aanvankelijk speelde ik er ook bij de beloften, maar de competitie werd er ook stil gelegd door corona. Maar in mijn laatste contractjaar startte ik toch in een negental competitiewedstrijden en in de beker, maar ik werd ook geblokkeerd door een andere speler en in januari besloot ik samen met de club om het contract te verbreken, mits ik een andere ploeg had.”

“Ik vond mijn voetbalplezier terug in de Verenigde Staten”

En die ploeg kwam uit de Verenigde Staten: Rochester New York. “Daar heb je drie competities. De MLS, de USL en MSL Next Pro.” Die eerste is de competitie waar Lionel Messi nu voor Inter Miami speelt, de laatste die waar Milan in uitkwam. “Je kan het vergelijken met het niveau van de Nederlandse tweede klasse. Met dat verschil dat het een gesloten competitie is en dat de voorbereiding van het seizoen begint in februari en de laatste wedstrijden in oktober gespeeld worden. Ik vond daar meteen mijn draai en speelde ook in de competitie, in de beker mochten we het onder meer opnemen tegen New York City, toen de regerend MLS-kampioen. Ik had het daar echt naar mijn zin. Op het einde bij NAC was ik het plezier wat verloren, in de VS vond ik het helemaal terug.”

Na een zege kon er wel een feestje vanaf met de fans van Rochester.

Maar op 11 mei 2022 sloeg het noodlot toe. “Ik scheurde mijn kruisbanden. Het eerste gedeelte van mijn revalidatie heb ik daar nog gedaan, maar toen de competitie er tegen einde liep ben ik teruggekeerd naar België. Ik heb bij Move to Cure van Lieven Maesschalck verder aan mijn herstel gewerkt. Ik was toch een zevental maanden out. Mijn manager zorgde ervoor dat ik de veldtrainingen kon hervatten bij KV Kortrijk, met de bedoeling om dan bij het begin van het seizoen in te pikken bij Rochester. Ik had er overigens mijn contract verlengd, maar omdat een nieuwe investeerder niet op tijd de nodige formaliteiten in orde had gebracht, werd de club uit competitie genomen. Eerlijk: dat was een harde klap voor mij.”

Rochester situeerde zich in Upper State New York, op drie uur rijden van New York City en al dicht tegen de Canadese grens. “Ik ben uiteraard enkele keren in NY geweest, maar ik bezocht ook Toronto. We zijn met de ploeg naar meerdere grote steden gevlogen om te voetballen, maar bij zulke verplaatsingen heb je weinig tijd om iets van de stad te zien. We verbleven met een aantal spelers in een appartementsblok van de club. Ik heb me er echt waar enorm geamuseerd. Ooit keer ik er nog terug. Is het niet om te voetballen dan is het om te reizen of er zelfs te wonen.”

Winst tegen KSV Diksmuide

Nu huist Milan opnieuw in de ouderlijke woning in Wevelgem. “Ik was graag prof willen blijven, maar dat was niet evident. Ik had wat contacten met ploegen uit 1B, maar ik werd dan al snel als te klein bestempeld”, zegt de youngster die 1m70 meet. “Er was ook een optie in Finland, maar ook daar loopt de competitie nog voor de winter ten einde, het zou dus maar opnieuw voor enkele maanden geweest zijn. Mijn manager Andres Dendoncker (broer van Rode Duivel Leander, red.) bracht me in contact met Mandel United. Trainer Angelo Paravizzini kende me nog van bij Club Brugge. Ik trainde ondertussen al mee bij Mandel en speelde 45 minuten in de wedstrijd tegen KSV Diksmuide (1-0 winst). De kennismaking is alvast positief.”

Milan Vanacker rukt op met de bal bij Rochester New York. “Ik heb me er fantastich geamuseerd.” © gf

Milan Vanacker is van vorming een centrale middenvelder. “Vroeger speelde ik inderdaad vaak op de ‘6’ of de ‘8’, maar in Nederland posteerde men mij als rechtsachter en ook in de VS was dat het geval. Ik kan dus op meerdere posities uit de voeten. Fysiek ben ik ook topfit, maar het ontbreekt me aan matchritme. Maar daar dient een voorbereiding uiteraard voor. De ploeg is quasi helemaal nieuw, we moeten elkaar uiteraard nog wat leren kennen. Maar dat komt wel in orde. Ik heb hier al heel wat talentvolle spelers zien rondlopen. De verwachtingen van de buitenwereld liggen niet hoog, daarom dat we ook kunnen verrassen.”

Milan bekijkt ook nog zijn opties om opnieuw te gaan studeren of studies te combineren met werken.