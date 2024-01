Liam Prez (FC Gullegem) eerste transfer voor Mandel United, al acht spelers verlengden hun contract

Mandel United maakte eerst acht namen bekend van spelers die ook volgend seizoen in de Skyline Arena actief zullen zijn, afgelopen weekend werd ook de transfer van aanvallende middenvelder Liam Prez.

Liam Prez zal deze zomer net 24 jaar geworden zijn als de nieuwe competitie start. De aanvallende middenvelder die opgroeide in Sint-Eloois-Winkel doorliep de jeugdwerking bij KV Kortrijk en maakte voor het eerst kennis met het fanionvoetbal bij R. Knokke FC. Hij had af en toe ook af te rekenen met blessures en via KVK Westhoek kwam hij FC Gullegem terecht.

Volgende spelers tekenden ondertussen ook al bij bij Mandel United: doelman Kenny Deré, verderdigers Luca Chalikachvili, Jaron Dumortier en Cameron Pardo, middenvelders Gillian Vervacke en Sibert Himpe en aanvallende middenvelders/spitsen Arthur en Jules Desot. De besprekingen met de andere spelers gaan deze week verder.