Mandel United heeft kern van 25 spelers voor volgend seizoen rond: Brogniez en Shkodra de bekendste en meerste ervaren namen

Mandel United speelt volgend seizoen in tweede afdeling, voorzitter Frederick Verhelst spiegelt een realistische toekomstvisie voor. “Deze club moet zelf bedruipend worden.” Ondertussen heeft men ook een strijdvaardige kern van 25 spelers beet. “Het is een mix van (eigen) jeugd en ervaring.”

Bij Mandel United blijven uiteraard dus ook (jeugd)spelers aan boord bij de A-kern. Dat zijn Luka Deprez, Kenny Deré, Hamza Al Arini, Olivier Pype, Seppe Vancoillie, Milan Vandommele en Jan Verhaest. In het zog van coach Paravizzini komen ook vijf spelers van Sassp. Boezinge naar Mandel. Dat zijn Jeremy Brogniez, Mathias Desmet, Thibeau Laevens, Gillian Vervacke en Imad Zmimmer.

Broertjes Desot

Bij de jeugd van de eersteklassers werden Luka Chalikchvili (Zulte Waregem) en Jules en Arthur Desot (KV Kortrijk) weggehaald. KVC Deerlijk Sp. gaf er de brui in eerste provinciale en zo komen Vincenzo Dujardin en Jorgen Rogiers naar Mandel. Ook uit eerste provinciale komt Cameron Pardo (KFC Moen) en Jaron Dumoartier en Maxim Vancompernolle (beiden WS Lauwe).

Bij KSV Oostkamp dat een goed seizoen achter de rug heeft in tweede afdeling, waar Mandel United dus komend seizoen speelt, werden Martin Puskas en Figo Suffys opgepikt. Beiden waren er wel geen basispionnen. Mannen met ervaring in het nationale voetbal zijn dan weer Sibert Himpe (KVK Westhoek) en Joppe Vanheuverzwyn (SK Roeselare-Daisel). Maar allicht de meest ervaren pion, samen met Brogniez, is Donjet Shkodra. 34 ondertusen, maar de in West-Vlaanderen opgegroeide Kosovaar, koos in 2017 voor een avontuur in de Oost-Europese competities. Hij speelde in Albanië, Kazachtstan en Kosovo voor diverse clubs, maar keert dus terug naar de heimat.