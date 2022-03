KSKV Zwevezele A moet leidersplaats weer delen: “Spannende eindspurt”

KSKV Zwevezele A verloor vorige zondag op eigen veld met 0-1 van RC Gent en moet zo de eerste plaats in tweede afdeling A opnieuw delen met KSC Lokeren-Temse. Het belooft een spannende titelstrijd te worden, want ook de eerste achtervolgers staan maar op een handvol punten.

De 0-1-overwinning die RC Gent behaalde op het Zwevezeelse veld bracht heel wat ontgoocheling bij de thuisaanhang en ook bij de spelers. “Gent vind ik een heel goede ploeg met snelle flanken en jonge elementen die het ons moeilijk maakten. Ze hadden de vorige speeldag ook Lokeren over de knie gelegd. Maar die nederlaag hebben we eigenlijk aan onszelf te danken”, aldus de 29-jarige linkerflank Zaven Yagan. “We hebben het steeds moeilijk om op ons slechte veld ons voetbal te brengen met snelle en zuivere balwisselingen. In de beginfase was Gent ook veel gretiger. Dat zorgde voor het doelpunt, eigenlijk een weggevertje, dat ons tot achtervolgen dwong. We hadden twee kansjes in de eerste helft, maar besloten naast doel.”

“Na de rust hadden we duidelijk problemen met de sterke bezoekende verdediging met een heel sterk sluitstuk Londot in het doel. Die doelman ranselde een vrije trap van mezelf uit het doel en in de herneming werd de bal van de lijn gehaald. Heel wat dichter kwamen we niet meer bij de gelijkmaker, laat staan een winnend doelpunt. Het was de eerste wedstrijd waarin we niet konden scoren en in dat gegeven kan je niet winnen.”

We moeten van in het begin feller in de duels zijn

“Ontgoocheld? Zeker”, knikt de vaardige linkerpoot. “We zijn nu niet meer alleen leider en krijgen met het zesde geklasseerde Zelzate opnieuw een sterke tegenstander op bezoek. Het thuisvoordeel mogen we om de gekende reden niet inroepen. Ook is elke ploeg gemotiveerd om het tegen ons op te nemen. Wel moeten we lessen trekken uit de verloren wedstrijd van afgelopen weekend en leren uit de fouten van die verliespartij. Vanaf het eerste fluitsignaal moeten we echt gretig en feller zijn in de duels. En we mogen ons ook niet laten vangen door het spel van de tegenstander, maar geconcentreerd zijn op ons eigen spel. Als we daarin slagen, zullen de doelpunten wel vallen en kunnen we opnieuw aanknopen met de overwinning.”

“Het zal vast en zeker een spannende eindspurt worden naar 1 mei, de laatste competitiewedstrijd in tweede afdeling A. Onze ambitie is, ongeacht het plotse einde van de ploeg, onveranderd gebleven. Als ploeg willen we een heel mooi afscheid geven aan onze voorzitter.”

Arno Claeys en Neil Dildick vielen geblesseerd uit en zijn twijfelachtig voor komende zondag. Stijn De Deygere (KVK Westhoek) versterkt volgend seizoen de kern. (WD)

Zondag 6 maart om 15 uur: KSKV Zwevezele A – KVV Zelzate.