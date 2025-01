Vorige zondag werd er nog eens een feestje gehouden op de Gullegemse Poezelhoek. De rood-witten wonnen in tweede afdeling met 3-1 van Jong Zulte Waregem en staken zichzelf daarmee een hart onder de riem. Die zege kwam er niet zonder slag of stoot. Na de rode kaart van Lennart Sampers stond de thuisploeg meer dan een helft numeriek in de minderheid. “Maar we hebben deze keer gevochten als leeuwen en werden ervoor beloond met drie gouden punten”, lacht Juul Tanghe.

Jannes Vansteenkiste

Juul Tanghe had met zijn eerste doelpunt een ruim aandeel in de zege. “Natuurlijk kon ik genieten van mijn goal. Maar de zege en de drie punten stonden helemaal voorop. Na de voorbije tegenvallende resultaten hebben we de rug gerecht, bewezen dat we nog altijd een aardig stukje kunnen voetballen. Vooral het aantrekken van Jannes Vansteenkiste is een schot in de roos. Jannes die bij Antwerp op het hoogste vlak zijn strepen verdiende, bracht de ploeg ervaring bij. En hij stuurt waar nodig is. Uiteraard, één zwaluw maakt nog de lente niet. Komende speeldag op Torhout moeten we bevestigen. Als we slagen in ons opzet, zal onze voetbalhemel er helemaal anders uitzien.”

Juul Tanghe heeft het duidelijk naar zijn zin bij FC Gullegem en blijft ook volgend seizoen aan boord. “Ik heb niet lang moeten nadenken. Bij Gullegem kom ik telkens aan de aftrap, geniet het vertrouwen en – niet onbelangrijk – ik hoef niet ver te rijden om te gaan trainen. Als Lauwenaar is het amper enkele minuten rijden en omdat ik als kinesist in Wevelgem mijn dagelijkse boterham verdien, hoef ik na mijn werkuren niet in de file te gaan staan.”

FC Gullegem heeft met de overwinning tegen Zulte Waregem zichzelf een grote dienst bewezen. Maar de klus is lang nog niet geklaard. “Uiteraard mag het niet bij die eendagsvlieg blijven. Komende zondag op Torhout moeten we bevestigen. Als we op KM met dezelfde mentaliteit zoals tegen Zulte Waregem aan de aftrap komen, dan zie ik het best wel zitten”, besluit Juul Tanghe het gesprek. (AV)

Zondag 26 januari om 15 uur: KM Torhout FC Gullegem.