Jules Vanhaecke maakt deel uit van het verbijsterende KSV Oostkamp: “Ik geniet volop een paar reeksen lager”

Speeldag 24 verliep andermaal euforisch voor de jongens van coach Kurt Delaere. Ze gingen winnen in Stekene terwijl nummer twee Lebbeke de punten deelde thuis tegen Hamme. Torhout, derde in de klassering, ging tegen Voorde-Appelterre met de billen bloot. De jongens van de Valkaart tellen nu tien punten voorsprong op de naaste achtervolger.

Jules Vanhaecke mocht weer opdraven nadat hij vorige speeldag, thuis tegen Melsele, met een voetblessure moest toekijken achter de omheining. “Veiligheidshalve wisselde de coach me na 70 minuten. Ik begrijp hem maar kan niet stilzitten. Bij Club Brugge groeide ik door tot bij de beloften maar werd op een barslecht moment gebarreerd door een voetbreuk. Na Zulte Waregem en Mandel United opteerde ik voor Oostkamp, waar ik dus aan mijn eerste kampioenschap bezig ben. Ik zakte een paar reeksen maar geniet volop. Momenteel zit ik aan 14 doelpunten en 12 assists. Als ik in scoringspositie verschijn zal ik in een oogwenk beslissen of ik zelf besluit of een vrije maat aanspeel. Evenveel geniet ik van een cruciale center. Het blijft een ploegsport en mij is het om het even wie raak treft.”

Aangenaam verrast

“We hoeven het niet te herhalen, het loopt als een trein. En toch zeurt niemand over die titel. We zien wel wanneer de oppergaai in onze netten valt. In afwachting doen we ons ding in alle vriendschap. De invallers betekenen geen verzwakking als ze het strijdperk betreden, zij die vervangen worden blijven supporteren in de dug-out. Eén keer bleven we zonder oogst: in Lochristi. Dat duel mochten we nooit verloren hebben, we voetbalden ook daar de pannen van het dak. We gingen evenwel de boot in wegens persoonlijke fouten. Geen mens zeurde daarover, als team zetten we die misstap de week daarop met brio recht in Eppegem.”

“Onze hele kern blijft behouden, we zijn klaar voor de hogere reeks. Zelf zette ik de stap terug van de eerste amateurklasse. Nooit eerder zag ik een match uit onze reeks maar werd heel aangenaam verrast. Ooit droomde ik ervan prof te worden: ik werd te klein bevonden. In Oostkamp word ik ook geconfronteerd met reuzen van verdedigers, niemand heeft het over mijn gestalte.”

“Nu maken we ons op voor de komst van KM Torhout, een derby zeg maar. Wij beschouwen die burenstrijd als een van de resterende opdrachten en zullen onze manier van voetballen niet aanpassen. Op ons kunstgrasveld zijn we tot grootse acties in staat”, besluit Jules. (JPV)

Zaterdag 26 maart om 19.30 uur: KSV Oostkamp – KM Torhout.