Jules Vanhaecke aast op nieuwe zege met KSV Oostkamp: “We hebben gewoon de ambities bijgesteld”

Na een grandioos kampioenschap in derde nationale promoveerde kampioen KSV Oostkamp met een straatlengte voorsprong. In de hogere reeks verloopt alles naar wens. Het kunstgrasveld wordt optimaal verzorgd en de nieuwe tribune, met daaronder de kleedkamers, straalt luxe uit.

Jules Vanhaecke, die bij de beloften van Club Brugge op een cruciaal moment werd afgeremd door een voetbreuk, werd één van de smaakmakers op de Valkaart. Na Club Brugge volgden Zulte Waregem en Mandel United. De offensieve pion is aan zijn tweede seizoen bezig onder coach Kurt Delaere. “Toen ik bij Oostkamp arriveerde, zakte ik bewust enkele reeksen omwille van het plezier van het spelletje. Ik vind het nog altijd supertof als ik als klein ventje die reuzen van verdedigers kan aftroeven met een lekkere goal of een beslissende assist. Na onze promotie vertrokken een vijftal elementen maar er kwamen pakweg evenveel smaakmakers bij.”

Niet ongerust

“Na de promotie stelden we als doel om het behoud te verzekeren in de tweede afdeling. Het verliep echter dusdanig lekker dat we niet meer naar onder hoeven te blikken. We hebben gewoon de ambities bijgesteld. We eindigden het kalenderjaar 2022 met thuisverlies tegen Osla Bakel en de eerste opdracht in 2023 gingen we met 4-2 onderuit in Oudenaarde. We blijven hoe dan ook op de vierde stek staan maar het wordt tijd om weer aan te knopen met een overwinning.”

Heerlijk genieten

“Ondanks de recente één op negen maakt niemand zich ongerust. We blijven immers geloven in eigen kunnen. We bereiden nu de verplaatsing naar Zelzate voor. Onze eerstvolgende gastheren prijken op zeven en tellen twee punten minder dan wij. Het verschil tussen posities vier en negen bedraagt amper vier eenheden. Moesten we daar in Oost-Vlaanderen de volle buit oogsten dan kunnen we weer eens heerlijk genieten, samen met onze trainers. Kurt Delaere blijft stuwende kracht en dirigent.”

“Onze piepjonge T2 Kevin Deslypere werd vervangen door de rotervaren Nigel Smith, een vaderfiguur die alle voetbalwaters doorzwommen heeft. In een ver verleden was hij trainer van onze T1. Ze kennen en vertrouwen elkaar door en door.”

Zondag 15 januari om 14.30 uur: KVV Zelzate – KSV Oostkamp.