Josias Musenge (SCT Menen) vindt onderdak bij KVK Westhoek

Nadat SCT Menen besliste om een doorstart te maken in vierde provinciale, hoopte Josias Musenge vlug een andere ploeg te vinden. Maar de 23-jarige Menenaar moest wachten tot vorige maandag vooraleer hij bij KVK Westhoek zijn handtekening onder het afgesproken contract kon zetten.

Josias Musenge is een jeugdproduct van SCT Menen. Door een knieletsel, opgelopen tijdens een partijtje minivoetbal, moest hij zijn doorbraak bij Sporting even uitstellen. Maar vorig seizoen veroverde de aanvallende middenvelder een vaste stek. Vooral in de eerste ronde bewees Joske dat hij aardig wat in zijn mars had. “Ik was goed bezig”, vertelt de Menenaar. “Tot we plots te horen kregen dat de eerste ploeg op het eind van het seizoen zou opgedoekt worden. Het nieuws sloeg in als een bom. In andere omstandigheden ben ik er zeker van dat we het behoud gingen verzekeren. Maar de beslissing van de Menense vzw hakte er zwaar in. Ik had gehoopt dat ik tot op het einde van mijn carrière bij mijn geliefd Menen kon blijven voetballen. Nu moest ik plots uitkijken naar een andere ploeg.”

Financiële kwestie?

Even zag het ernaar uit dat Josias Musenge bij fusieploeg SK Roeselare zou gaan voetballen. “Nadat ik al eerder enkele aanbiedingen had afgeslagen, werd ik door Roeselare-Daisel uitgenodigd om te gaan testen”, doet Joske zijn verhaal. “Ik speelde er drie oefenwedstrijden en was goed voor vijf goals. Trainer Kurt Vercamp wou me erbij. Maar financieel geraakten we het niet eens. Niet omdat ik het onderste uit de kan wilde halen, maar uit wat Roeselare-Daisel me aanbood kon ik niet afleiden dat de fusieploeg me écht wilde. Westhoek speelde kort op de bal, liet hun interesse meteen duidelijk blijken. Na een goed gesprek met T1 Bruno Debo, kwamen we tot een akkoord. Uiteraard was ik blij dat ik van straat was. En dan nog bij een mooie club als KVK Westhoek dat dit seizoen hoog wil scoren in tweede afdeling. Ik zal er dan ook alles aan doen om de verwachtingen dat mijn nieuwe ploeg in mij stelt niet te beschamen”, besluit Josias Musenge. (AV)