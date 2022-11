Broes Willem is slot op de deur bij KSV Oostkamp: “Onze start was verrassend sterk”

Ondanks een felle mist werd het duel in Torhout afgetrapt. Na de rust kon de scheidsrechter van dienst niet anders dan de wedstrijd te staken. De resterende tijd moet ingehaald worden.

De kalender geeft een vertekend beeld. Oostkamp prijkt op zes maar als er drie punten bijkomen, klimmen de jongens van de Valkaart op naar de tweede stek. Daarvoor moeten ze wel winnen in Torhout.

Broes Willem is aan zijn tweede seizoen bezig. De centrale verdediger kwam over van Winkel maar werd gevormd bij Club en Cercle. “Nadat we afgelopen kampioenschap met kop en schouder de competitie beheersten, kwam het erop aan niet in degradatieproblemen te komen in de hogere reeks. We zijn verrassend sterk gestart en draaien zowaar mee in de bovenste gelederen. Hopelijk komt daar geen verandering in. We zijn perfect in staat om toppers te grazen te nemen. Nu worden we geconfronteerd met wedstrijden tegen teams uit de onderste gelederen. Die parkeren vaak de bus en loeren op de counter. Onze coach Kurt Delaere zal wel zijn plannetje smeden, al blijft het oppassen geblazen.”

Veel voetbalkunde

“Zelf word ik in de as van de verdediging gekoppeld aan Thijs Benoot. Achter ons keept Milan Iket op hoog niveau. Mijn traptechniek lijkt me wel een sterk wapen, net als mijn speldoorzicht en kopbalsterkte. Onze hele kern beschikt overigens over veel voetbalkunde. In een reeks waar tempo en intensiteit ontzettend hoog liggen, draaien we probleemloos mee. We geven weinig kansen weg en aanvallend komen we zeer sterk voor de dag. Nu wacht ons een zaterdagavondduel op ons prachtig kunstgrasveld tegen Erpe Mere United. Die opponenten torsen de rode lantaarn. Van onderschatting mag absoluut geen sprake zijn, anders schieten we onszelf in de voet.” (JPV)

Zaterdag 19 november om 19.30 uur: KSV Oostkamp – Erpe Mere United.