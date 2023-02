Bram Lucker is de nieuwe trainer van KVK Westhoek

“Na een moeilijke week en gesprekken met verschillende kandidaten, stellen we Bram Lucker aan als de nieuwe trainer van KVK Westhoek”, deelt sportief manager Koen De Bleeckere mee. Bram Lucker is 41 jaar en heeft een UEFA A-licentie.

Bij Dosko Beveren was hij een van de architecten van het succes dat de club boekte. Hij was sportief verantwoordelijke bij Dosko Beveren en voerde er de transfergesprekken, maar liet daarna het initiatief over aan de voorzitter, diens zoon en T1 Tim Langeraet. Bram Lucker is lesgever Voetbal Vlaanderen/VTS en heeft een eigen visie op voetbal.

Inspireren

“Ik wil mensen meekrijgen in een verhaal, hen inspireren om hun doel te bereiken, hen motiveren en hun harten aanspreken. Ik wil mensen laten delen in de vreugde en het groepsgevoel van samen iets te bereiken”, aldus Bram Lucker.

Wellicht wordt Bram Lucker vanavond aan het bestuur en de spelersgroep van KVK Westhoek voorgesteld.