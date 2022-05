Promoveert KSC Blankenberge (1) naar nationale? “De ontgoocheling tegen Boezinge is al weggespoeld”

Op 1 mei verloor KSC Blankenberge met 2-1 in Boezinge waardoor naast rechtstreekse promotie werd gegrepen. Coach Steve Swaenepoel had net één week de tijd om de batterijen op te laden voor de interprovinciale eindronde. Hij slaagde in zijn opzet want in Kontich werd met 1-2 gewonnen.

Gianni Longueville nette de windende goal in de slotminuten. Hondstrouwe supporters zijn het erover eens: nooit eerder voetbalde een betere spits bij de kustformatie. “Natuurlijk doet het plezier om zoiets te lezen. Toch ben ik overtuigd dat mijn openingsdoelpunt in Boezinge nooit had mogen afgekeurd worden wegens buitenspel. We zaten anders al in nationale. Maar goed, de ontgoocheling is weggespoeld en we speelden de eerste van de drie interprovinciale klippen met succes. Mijn treffer was beslissend, al mogen we niet vergeten dat onze doelman Justin Verlinden minstens drie gemaakte goals verhinderde. Nog twee topduels te gaan dus. Ons geheel zal trouwens serieus versterkt de nieuwe competitie ingaan, hopelijk in de hogere reeks. Zelf geloof ik rotsvast in ons nieuwe bestuur en tekende bij voor twee jaar. Natuurlijk zal ik in nationale raak treffen: ik heb er nu ook al 35 achter mijn naam hoor”, knipoogt Longueville.

Nog twee verplaatsingen met succes afronden en ons doel is behaald

Nobele onbekende

Samen met voorzitter Steve Van Hulle sprak sportief verantwoordelijke Alain Brusselle de spelersgroep toe net voor het vertrek naar Kontich. “Het was een enorm druk weekend want we moesten tevens ons eigen tornooi organiseren. Dus bleef ik in Blankenberge. Wel werd ik regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Het tweede van ons drieluik, de trip naar Geel, wordt volgens mij de moeilijkste opdracht. Deze nobele onbekende oogstte in competitie 72 op 90 maar kwam één punt te kort om zich tot kampioen te kronen. Onze eerstvolgende opponent plaatste zich in de interprovinciale competitie, tegen Sassport Boezinge, via de strafschoppen. Daar liep het blijkbaar uit de hand want Geel zal twee geschorste kleppers missen wegens dubbel geel. We moeten hoe dan ook enkel naar onszelf kijken. Het stemt me tevreden dat de groep zo’n veerkracht vertoonde.”

“Volgend kampioenschap starten we met een B-ploeg in vierde provinciale. Remi Ramon komt over van de U19 van Varsenare en wordt hoofdcoach van het nieuwe team. Maar eerst duimen we voor ons vlaggenschip.” (JPV)

Zondag 15 mei om 18 uur: AS Verbroedering Geel KSC Blankenberge.