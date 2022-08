Matteo Dujardin (Racing Waregem): “Ik kijk uit naar derbyduel tegen mijn twee neven”

Na een degelijke voorbereiding legt trainer Jason Tarras de laatste hand aan de ploeg om in optimale omstandigheden de competitie aan te snijden met een derby op Deerlijk Sport. Vooral voor Matteo Dujardin wordt dat een heel speciale match.

“Onze voorbereiding verliep positief. Er waren geen echte uitschieters, maar evenmin dieptepunten en wij bleven ook gespaard van blessures”, blikt T1 Jason Tarras terug.

Mooi maar moeilijk

“In de beker klopten wij in de eerste ronde reeksgenoot Zedelgem en daarna kregen wij met Zelzate een ploeg uit tweede amateur voorgeschoteld. Ondanks het klasseverschil tussen beide ploegen was dat nooit merkbaar op het veld. Met een verplaatsing naar Deerlijk krijgen wij een mooie, maar vooral moeilijke openingsmatch. Beide ploegen kennen elkaar door en door, want heel wat spelers zijn bevriend en dan heb je ook nog het duel tussen de neven van de familie Dujardin. Deerlijk haalde heel wat ervaring binnen en ik schat hen dan ook vrij hoog in. Het is een cliché, maar iedereen wil die openingsmatch winnen. Het voelt ook een beetje als een eerste schooldag, maar los van het resultaat zullen wij op Deerlijk echt weten hoe ver wij staan.”

“Het is geen geschenk om meteen op bezoek te moeten bij Deerlijk. Het is niet alleen een zware verplaatsing, maar op Deerlijk is het altijd moeilijk. Bovendien verwacht ik dat Deerlijk de sterke prestatie van vorig seizoen nog even zal doortrekken”, oordeelt Matteo Dujardin.

Familiekwestie

“Wij hebben natuurlijk ook heel wat kwaliteiten. Wel hopen wij beter uit de startblokken te komen dan vorig jaar en vooral een rustig seizoen te draaien. Wij eindigden sterk met een dertien op vijftien, maar toen waren de prijzen al verdeeld. Onze kern is met de komst van Christiaens en Denoulet vooral aanvallend sterker geworden, maar ik denk dat iedereen bekwaam is om bij de elf te horen. Naast een pittige derby is het voor mij ook heel speciaal omdat ik tegen mijn neven Vincenzo en Alessandro zal spelen en omdat mijn oom Pascal daar T2 is. Alle drie hebben ze ook een verleden bij Racing Waregem. Met Alessandro speelde ik samen in alle jeugdreeksen en met Vincenzo bij de beloften. Ik hoop natuurlijk dat wij meteen punten pakken op Deerlijk.” (IVD)