Lauwse derby belooft zaterdag weer spannend te worden: “Beide teams zijn gebrand op winst”

Met de partij RC Lauwe-WS Lauwe in eerste provinciale is het zaterdag opnieuw van dat. De Lauwse statie tegen die van de ‘platse’. White Star heeft de traditie mee, en verloor zelden een broederstrijd. De jongste jaren eindigde het Lauwse duel meestal op een gelijkspel.

Ondanks dat de Lauwse derby de laatste jaren wat van zijn glans heeft verloren, hangt de derbykoorts in beide kampen nog altijd in de lucht. Zeker bij spelers die hun eerste voetbalstappen zetten in het Stadion Jan Verhoeve. Een van hen is Niels Delcroix. De 32-jarige Lauwenaar heeft al heel wat Lauwse derby’s meegemaakt, maar winnen werd hem zelden gegund. “Ik weet niet precies hoeveel burenduels ik al achter de rug heb”, zegt Delcroix. “Wat ik wel weet, is dat ik in al die derby’s met Racing slechts één keer deel uitmaakte van de winnende ploeg. Momenteel ben ik aan mijn laatste seizoen bezig. De jaren beginnen serieus te wegen. En ik wil ook meer tijd vrijmaken voor mijn zoontje, die voetbalschool loopt bij White Star. Ja, het is niet omdat we zaterdag met elkaar de degens kruisen dat ik WS Lauwe een kwaad hart toedraag. Sommige zien de Wietstar mogelijk als de vijand, maar zo zie ik dat niet. Beide clubs doen hun uiterste best om te overleven, en verdienen alle respect. We mogen fier zijn dat een kleine gemeente als Lauwe twee ploegen in eerste provinciale heeft.”

We mogen fier zijn dat er hier twee ploegen in eerste provinciale spelen

Efficiëntie

Vorig seizoen liep RC Lauwe in de eerste ronde achter de feiten aan. Pas na de winterstop zette Racing met een uitstekende remonte de scheve situatie weer helemaal recht. “Hopelijk blijven we dit seizoen gevrijwaard van degradatieproblemen”, kruist Niels Delcroix de vingers. “Onze start was alleszins veelbelovend. Op de eerste speeldag wonnen we op eigen veld van Veurne met 2-1. Vorige week verloren we weliswaar met afgetekende 3-0 cijfers op RC Waregem, maar de cijfers geven een vertekend beeld. Het enige verschil tussen Waregem en ons zat hem in de efficiëntie. Toegegeven, een belangrijke kwaliteit. Tegen White Star gaan we alleszins scherper moeten aanwezig zijn in de zestien.”

Maar ook WS Lauwe is gebrand op een overwinning. Na het 0-0 gelijkspel op Diksmuide en de zware 1-4 nederlaag tegen Blankenberge kan de Wietstar aan de Lauwse statie alleen maar met de drie punten tevreden zijn. “Dat is de bedoeling”, lacht Lennert Vansteenkiste. “Voetballen tegen mijn ex-ploegmaats wordt iets speciaals”, blikt de 26-jarige Lauwenaar vooruit. “Met Jordy Mervilde, Simon Verhelst en Alessandro Beel had ik altijd een goede band. Maar zaterdag is het elk voor zijn ‘schelle’. Hopelijk pakken wij de drie punten. Verliezen is alleszins geen optie. Ik mag er niet aan denken dat we het onderspit zouden delven. Ik vrees dat ik dan na de wedstrijd geen aangenaam gezelschap zou zijn. In mijn periode bij Racing stond ik tegen White Star nooit in het winnende kamp. Het enige waar ik me toen aan kon optrekken, is dat ik een strafschop kon omzetten. Maar dat was toen een magere troost. Zaterdag wil ik veel beter doen.” (AV)

Zaterdag 17 september om 18.30 uur: RC Lauwe – WS Lauwe.