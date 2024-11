KWS Houthulst (1) heeft nieuwe trainer: Brian Vanholm volgt Kevin Vanthourenhout op

Na vijf mooie jaren is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen Kevin Vanthourenhout (38) en KWS Houthulst A. Het bestuur kondigde met Brian Vanholm (37) al een opvolger aan.

Birger Kimpe (45) is vijf jaar voorzitter van Woudsport en ziet dit ontslag als het dieptepunt. “Zowel op sportief als op persoonlijk vlak”, vertelt hij. Door het ontslag van Kevin stappen ook zijn trouwe assistenten Jan Coppenolle en Steven Verbrugghe op.

“We zijn hen allemaal heel dankbaar en de appreciatie is bijzonder groot. Ze brachten ons van derde naar eerste. Het is eigen aan het samenwerken met mensen, dat de magie na verloop van tijd op is. De laatste matchen waren niet goed. De partij in Sassport Boezinge was de zwakste die ik de voorbije jaren gezien heb. Tegen Sparta Heestert verloren we tegen negen man. We hoorden ook van bepaalde spelers dat er hier en daar wat wrijvingen ontstonden. Onze A-ploeg gleed verder af en we voelden dat we moesten ingrijpen. Kevin reageerde niet verrast toen ik hem het slechte nieuws meedeelde maandagavond. Daarvoor zit hij lang genoeg in de voetbalwereld.”

Zeven op acht matchen verloren

Van de laatste acht matchen verloor KWS Houthulst A er zeven. Er ligt veel werk op de plank en het bestuur presenteerde dinsdagavond Kevins opvolger aan de spelersgroep. “Brian Vanholm (37) wordt onze nieuwe T1. Hij komt uit Oudenburg en was actief als jeugdtrainer bij KM Torhout. Brian is ambitieus om zijn eerste stappen bij een eerste ploeg te zetten. Tot zijn 19de speelde hij bij Cercle Brugge en daarna was hij actief in bevordering en eerste provinciale. Brian is heel rechtlijnig en een winnaarstype. We willen deze jonge trainer een kans geven en hij is zelf nog op zoek naar een rechterhand.”

Kevin Vanthournout werd bedankt. © VDB

Zondag zit hij op de bank tegen KFC Marke A, de zesde in stand. “In de wedstrijden voor de winterstop hopen we nog een aantal punten te sprokkelen. Na Marke volgen nog cruciale matchen tegen Moen, Oostnieuwkerke en Club Roeselare. We willen het puntentotaal van negen stuks opkrikken, zodat we gewapend zijn voor de zware start van het nieuwe kalenderjaar.”