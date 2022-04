KSV Rumbeke en SK Roeselare-Daisel A spelen kapitale match: Derby met promotie als inzet

Door het wegvallen van Menen en Zwevezele in het nationaal voetbal komen er vanuit onze provincie extra stijgers. Wie zal straks kampioen Wielsbeke vergezellen? Twee van de kanshebbers zijn KSV Rumbeke en SK Roeselare-Daisel A. Zaterdag kijken ze elkaar in de ogen.

Vorige zaterdag kwamen de twee delegaties al eens samen in het Rumbeekse sportpark, voor een gezellige babbel.

“Voor Essevee is het een onverhoopt goed seizoen”, zegt de Rumbeekse ondervoorzitter Bart Wenes. “We hadden in ons eerste ‘vol’ seizoen in eerste gehoopt op een rustig seizoen, maar kijk waar we nu staan. Dat zorgt er wel voor dat de ambitie om te promoveren groeit, maar er wachten ons nog enkele kapitale matchen, te beginnen zaterdag thuis tegen de buren. Ik hoop op een hoogstaande wedstrijd, waarbij het publiek de eerste winnaar wordt (lacht) en Rumbeke de tweede.”

Voorzitter Bart Allossery van SK Roeselare-Daisel A sprak bij de start de ambitie uit om te promoveren, maar het seizoen verliep wisselvallig. “Vooral de start was er een met veel ups en downs. Wellicht doordat er in de club niet echt nog structuur zat. Onder meer Kurt Vercamp heeft er ondertussen voor gezorgd dat we nu in een rustiger vaarwater zitten en nog meedoen voor de promotie. Er zijn nog twee tickets voor rechtstreekse promotie; hopelijk grijpen we ééntje daarvan, want een interprovinciale eindronde is een moeilijker verhaal.”

Dat zegt ook zijn collega Stefaan Bouckaert. “Als de kans zich voordoet, willen we zeker promoveren, maar we leggen geen zware druk op de schouders van de spelers. Alles mag, niets moet. Je krijgt natuurlijk wel niet elk jaar zo’n mooie kans om te stijgen, nu er drie rechtstreekse stijgers zijn.”

Iets rechtzetten

En nu dan de match van zaterdag. Wie wint?

Geert Broeckaert (coach Rumbeke): “Ik doe nooit mee aan pronostieken, maar hoop natuurlijk: mijn team. We hebben trouwens nog iets recht te zetten, want op Schiervelde zijn we er nooit aan te pas gekomen. Het 3-0 verlies was logisch.” Dat kan zijn speler Jens Kindt alleen maar beamen. “Het is voor de spelers nu een extra motivatie om er wel te staan, zeker met in het achterhoofd de gedachte dat de winnaar een grote kans maakt op promotie.”

Kurt Vercamp beseft als hoofdcoach van SKRD A als geen ander het belang van de wedstrijd, net als Robbe Baekelandt. “Het belooft voor beide teams een toffe confrontatie te worden. De spankracht is natuurlijk nog groter geworden gezien de situatie in het klassement. Hopelijk trekken wij weer aan het langste einde en zetten we zo een serieuze stap richting nationaal voetbal.” (SBR)

Zaterdag 16 april om 20 uur: KSV Rumbeke – SK Roeselare-Daisel A