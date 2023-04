KSV Bredene pakt titel en promoveert naar eerste provinciale

KSV Bredene was bij aanvang van het seizoen de favoriet voor de titel in tweede provinciale. Met de ervaring van gewezen KVO-spelers als Sebastien Siani, Michiel Jonckheere, Mo Tahiri en Xavier Luissint in de ploeg kon het moeilijk misgaan.

Na een moeilijke start, heeft de kustploeg het juiste ritme gevonden en de overwinningen op een rij gezet. Tegen Houthulst liep het nog even verkeerd. Vandaag, door het verlies op zaterdag van achtervolger Ardooie, konden de blauwwitten, met nog drie wedstrijden voor de boeg, de titel pakken. Het team van trainer Kurt Bataille won met 3-0 van Dosko Kanegem met doelpunten van Moss, Tahiri en Wittesaele. De champagne mocht rijkelijk vloeien.

Trots

Greg Salhi, reeds tien jaar voorzitter, is best tevreden en trots. “Vorig seizoen hadden we het moeilijk bij de start en we hebben Kurt Bataille als trainer aangetrokken en zo hebben we toch nog een goed seizoen gespeeld. Voor dit seizoen hebben we nog een tandje bijgestoken en nog betere spelers aangetrokken. Dankzij de relaties van Kurt met KVO kwamen ook Sebastien Siani en Michiel Jonckheere aansluiten en meteen werden we favoriet voor de titel.”

“Die jongens hebben zich ook moeten aanpassen en na enkele weken waren we vertrokken. De kwaliteit is er, maar het is mede dankzij een goede teamspirit dat we nu, op drie wedstrijden van het einde, de titel kunnen vieren. We promoveren naar eerste, met het doel daar een mooi figuur te slaan. Bijna alle jongens hebben bijgetekend en er komt nog meer kwaliteit bij, spelers met ervaring op hoger niveau.”

“De club is, financieel en organisatorisch, klaar voor eerste provinciale. Onze jeugdwerking telt verschillende kampioenen. We hebben nu al een sterke club met meer dan dertig jeugdploegen. Er is al veel aangepast en we hebben nog ruimte om te groeien!”

Eén goal per match

Goalgetter Dieter Wittesaele, goed voor 27 doelpunten, stond te glunderen na de wedstrijd. “Er blijven nog drie wedstrijden en met 27 doelpunten, zit ik aan een gemiddelde van één goal per match. Ik kwam van Wingene, derde amateur, naar Bredene om te doen, wat ik graag doe en goed kan: goals maken. Dat is dit seizoen aardig gelukt, dankzij de sterkte van de spelersgroep.”

“We hebben het zeker niet cadeau gekregen en, als gedoodverfde titelfavoriet, hebben we er elke week hard moeten voor knokken. We werden ervoor beloond. De titel is een mooie bekroning voor onze intensieve samenwerking. Eerste provinciale wordt voor mij een stap in het onbekende. Ik denk wel dat we met onze sterke ploeg geen slecht figuur zullen slaan. Eerst willen we onze titel en de promotie deftig vieren!”

(FRO)