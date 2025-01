KSK Oostnieuwkerke maakt doorstart in vierde provinciale

De Raad van Bestuur van KSK Oostnieuwkerke heeft beslist om de handdoek in eerste provinciale te gooien. Ze kiezen voor een doorstart in vierde provinciale. De bestuursploeg rond voorzitter Rik Gevaert lichtte woensdagavond al de huidige trainersstaf in, donderdag net voor de training kreeg ook de spelersgroep de beslissing te horen.

“Hoe moet je reageren op dergelijk nieuws”, stelt coach Wim Acke zichzelf de vraag. “Heel simpel: als man van de club met een lange staat van dienst als speler natuurlijk heel ontgoocheld. Dit betekent dat het nog een lang seizoen zal worden voor zowel de technische staf als het bestuur. Het bestuur belooft dat ze alles correct gaan betalen en afhandelen, vandaar dat ik hoop dat iedereen zich nog in alle matchen gaat weren. Zelf is het mijn laatste seizoen als hoofdcoach van KSK Oostnieuwkerke. Vierde provinciale is echt niks voor mij. Ik ga nu niet nadrukkelijk op zoek gaan naar een nieuwe sportieve werkgever maar zal wel naar elke ploeg gaan luisteren die interesse toont.”

Had je deze beslissing voelen aankomen? “Iedereen weet dat Oostnieuwkerke laat is om aan gesprekken te beginnen in functie van de volgende jaren, maar nu halfweg januari waren ze nog niet opgestart en dat was toch wel raar. Nu blijkt waarom dus. Ik begrijp natuurlijk wel de beslissing van de Raad van bestuur dat ze willen zaaien naar de zak en zich aan geen zotte avonturen willen wagen en dan is een doorstart de enige oplossing. Maar voor mij telt nu nog dit seizoen en daarin hoop ik dat we nog zoveel mogelijk punten kunnen halen.”

Correcte club

Voorzitter Rik Gevaert moest samen met zijn bestuur één van de moeilijkste beslissingen ooit nemen. “Maar we waren genoodzaakt. er zijn immers enkele hoofdsponsors afgehaakt waardoor we het financieel sportief budget niet meer zouden rond krijgen voor eerste provinciale. En we willen niet doen zoals andere clubs, spelers niet of later betalen. KSK Oostnieuwkerke staat gekend als een correcte club en dat moet ook zo blijven. Donderdag heb ik de spelersgroep gaan toespreken en iedereen begreep wel onze duidelijke communicatie. Sommige spelers hebben me zelfs beloofd mee te gaan in ons verhaal, voor de rest rekenen we op vooral de eigen jeugd. De komende weken zullen voor het bestuur druk zijn met besprekingen in functie van vierde provinciale maar iedereen ziet het volledig zitten. We zien het allemaal als een herbronning van KSK Oostnieuwkerke.”

Twaalf maanden na de buren van SK Westrozebeke gooien ze dus ook bij KSK Oostnieuwkerke de handdoek in eerste provinciale. “Belangrijkste voor ons is dat we blijven bestaan. Een budget bij mekaar krijgen voor vierde provinciale moet wel lukken. Het is de bedoeling om met een positieve vibe snel weer te stijgen naar derde en wie weet zelfs hoger.” (SBR)